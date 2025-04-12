Пользовательница тиктока @kyiv_love_live поделилась идеей для мини-отпуска на 3 дня. Из приятного – на него не придется тратить всю зарплату. Об этом сообщает 24 Канал.

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День первый – Каменец-Подольский

В первый день отправляйтесь в атмосферный Каменец-Подольский, который славится многочисленными историко-архитектурными памятниками. Визитка города – Каменец-Подольская крепость, которая относится к "7 чудес Украины". Чтобы прогуляться по территории средневековой крепости, нужно заплатить 100 гривен за вход. Кстати, там же можно посетить музей с миниатюрами замков Украины. Входной билет обойдется в 120 гривен.

Из бесплатных локаций – городской парк и водопад. Чтобы его увидеть, спускайтесь в каньон возле Новоплановского моста.

Автор видео рекомендует прогуляться по тихим улочкам старого города, чтобы еще больше проникнуться атмосферой средневековья. Жилье лучше также выбирать в старой части. Кстати, стоимость квартиры или номера за сутки стартует от 650 гривен.

Интересная идея для короткого путешествия по Украине: видео

День второй – Хотин и Бакота

В 27 километрах от Каменца-Подольского расположен другой средневековый замок – Хотинская крепость. Она расположена на правом березе Днестра, поэтому виды здесь очень красивые. Стоимость входа – 100 гривен. Чтобы обойти всю территорию, хватит несколько часов, а потому дальше стоит отправляться в Бакоту.

Цена, чтобы попасть на территорию, как вы уже могли догадаться, – 100 гривен. Кстати, чтобы удобно припарковать автомобиль, автор видео советует ехать к паркингу Михайловского монастыря.

В Бакотском заливе открываются невероятные виды, которые перехватывают дыхание. Территория удобно обустроена – есть пешеходные зоны, много туалетов. На пляже можно взять в аренду сапы или каяки, чтобы поплавать в прозрачной воде.

На ночь автор видео советует остаться в городе Залещики, где аренда жилья стартует от 700 гривен в сутки.

Смотрите видео о том, как провести второй и третий день путешествия:

День третий – Джуринский водопад и село Крещатик

На третий день стоит посмотреть на самый высокий равнинный водопад Украины – Джуринский. Автор видео предостерегает не ехать к водопаду во время сильного дождя, потому что к нему ведет дорога из красной глины. Есть риск, что машина сможет застрять.

По дороге к следующей локации стоит посетить Червоноградский замок, который стоит посреди пышного леса.



Руины Червоноградского замка / Фото igotoworld

Последняя локация путешествия – село Крещатик, откуда открывается невероятный вид. По дороге обязательно купите любимые вкусности в магазине, чтобы сделать пикник в этом увлекательном месте.