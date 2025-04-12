Користувачка тіктоку @kyiv_love_live поділилася ідеєю для мінівідпустки на 3 дні. З приємного – на неї не доведеться витрачати всю зарплату. Про це повідомляє 24 Канал.

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День перший – Кам'янець-Подільський

У перший день вирушайте в атмосферний Кам'янець-Подільський, який славиться чисельними історико-архітектурними пам'ятками. Візитівка міста – Кам'янець-Подільська фортеця, яка належить до "7 чудес України". Щоб прогулятися по території середньовічної фортеці, потрібно заплатити 100 гривень за вхід. До речі, там же ж можна відвідати музей з мініатюрами замків України. Вхідний квиток обійдеться у 120 гривень.

З безкоштовних локацій – міський парк і водоспад. Щоб його побачити, спускайтеся в каньйон біля Новопланівського мосту.

Авторка відео рекомендує прогулятися тихими вуличками старого міста, щоб ще більше пройнятися атмосферою середньовіччя. Житло краще також обирати в старій частині. До речі, вартість квартири або номера за добу стартує від 650 гривень.

Цікава ідея для короткої мандрівки Україною: відео

День другий – Хотин і Бакота

За 27 кілометрів від Кам'янця-Подільського розташований інший середньовічний замок – Хотинська фортеця. Вона розташована на правому березні Дністра, тому види тут дуже красиві. Вартість входу – 100 гривень. Щоб обійти всю територію, вистачить кілька годин, а тому далі варто вирушати в Бакоту.

Ціна, щоб потрапити на територію, як ви вже могли здогадатися, – 100 гривень. До речі, щоб зручно припаркувати автомобіль, авторка відео радить їхати до паркінгу Михайлівського монастиря.

У Бакотській затоці відкриваються неймовірні краєвиди, які перехоплюють подих. Територія зручно облаштована – є пішохідні зони, багато туалетів. На пляжі можна взяти в оренду сапи або каяки, щоб поплавати у прозорій воді.

На ніч авторка відео радить залишитися у місті Заліщики, де оренда житла стартує від 700 гривень за добу.

Дивіться відео про те, як провести другий і третій день мандрівки:

День третій – Джуринський водоспад і село Хрещатик

На третій день варто подивитися на найвищий рівнинний водоспад України – Джуринський. Авторка відео застерігає не їхати до водоспаду під час сильного дощу, бо до нього веде дорога з червоної глини. Є ризик, що автівка зможе застрягнути.

По дорозі до наступної локації варто відвідати Червоноградський замок, який стоїть посеред пишного лісу.



Руїни Червоноградського замку / Фото igotoworld

Остання локація мандрівки – село Хрещатик, звідки відкривається неймовірний вид. Дорогою обов'язково купіть улюблені смаколики у магазині, щоб зробити пікнік у цьому захопливому місці.