Если вы поклонник "Властелина Колец" и мечтали побывать в стенах крепости Минас-Тирит, то аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии – ее прообраз. Полюбоваться этим монастырем-крепостью ежегодно приезжает более двух миллионов туристов, что делает ее третьей по популярности (после Эйфелевой башни и Версаля) памяток Франции.

Travel24 расскажет вам об одном из самых уникальных замков Франции.

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Располагается аббатство Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции, в большом заливе Сен-Мишель, который славится редкими по высоте для Европы приливными волнами, достигающими 14 метров, на вершине острова Архангела Михаила. Залив вместе с замком внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Мон-Сен-Мишель / UnSplash

Уникальность этого места в том, что оно построено на каменистом острове, окруженном круглый год то водой, то, в результате отлива, песком. Не менее уникальным является его планирование – аббатство строилось на протяжении веков, и его сооружения словно облепили гору, на которой они стоят. За этот замок боролись не один король, и не один вассал. Он выдержал 30-летнюю осаду англичан, во время столетней войны, и многие другие, но ни разу при этом не был взят. Замок даже был тюрьмой для государственных преступников.



Вид на залив Сен-Мишель из замка / UnSplash

Легенды о происхождении Мон-Сен-Мишель

Первая из них гласит, что своему возникновению остров обязан великанам, которые собрались однажды потянуть подальше пару-тройку камней больше, но так и не сумели их далеко унести. Вот и бросили свою ношу здесь, на юго-западе пролива Ла-Манш французской провинции Нормандия.



Аббатство Мон-Сен-Мишель / UnSplash

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Но более распространена легенда, рассказывающая о том, как в 708 году к епископу Оберу явился во сне архангел Михаил (один из самых почитаемых святых, который охраняет врата рая, и возглавил, согласно Библии, решающую битву Добра со Злом) и приказал построить на скале церковь-монастырь. Обер послушался святого только с третьего раза – после того, как разгневанный игнорированием своих просьб Михаил ткнул своим перстом в голову епископу. Всем, кто сомневается в правдивости легенды сегодня предъявляется череп строптивого Обера с очень четкой вмятиной – следом от руки Архангела...



Шпиль со статуей святого Михаила над колокольней аббатства Мон-Сен-Мишель / UnSplash

Сегодня памятка не столько сам замок, как целый комплекс зданий, включающий в себя: Аббатство, комплекс "Чудо", огромное количество ворот и башен. По бастионах замка не стоит ходить в одиночку, особенно в дни приливов. Вода поднимается так быстро, что есть вероятность не успеть добежать до крепостных стен. Всего 2 раза в год, замок становится островом, за один день уровень воды увеличивается до 10 метров.