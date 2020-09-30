Колоссальный солончак Уюни в Боливии – крупнейшая и самая красивая соленая равнина на планете, которая иногда бывает "солью земли", а иногда – "зеркалом мира". Это самое большое в мире высохшее соленое озеро, его загадочность и мерцание на солнце, поражает тысячи туристов.

Travel24 расскажет вам об этом невероятном чуде природы.

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Когда-то солончак Уюни был огромным соленым озером Минчин на высокой равнине Альтиплано. Но сейчас, оно почти полностью высохло, в основном превратившись в огромную обжигающую соленую пустыню площадью 10 582 километров. Его панцирь толщиной 2 – 8 метров белеет чище самих облаков.



Салар-де-Уюни / UnSplash

В сезон дождей, с ноября по март, озеро превращается в огромное зеркало: соляные соты покрываются тонким слоем прозрачной воды, в которой отражается небо, и становится совершенно непонятно где же, собственно, горизонт. Позже соляная корка подсыхает, а вода снизу вырывается наружу – благодаря такому "соляному извержению" образуются маленькие конусообразные вулканы.



Конусообразные вулканчики – результат "соляного извержения" / UnSplash

Боливийцы ценят солончак Уюни в качестве источника соли – ежегодно здесь добывают 25 000 тонн. А еще здесь находится большая часть мировых запасов лития.

В Салар де Уюни часто резко меняется температура. Утром может быть ниже нуля, а за день пустыня нагревается до +70 градусов по Цельсию.



Салар-де-Уюни / UnSplash

Если вы будете путешествовать по пустыне на джипе, стоит доехать до Рыбацкого острова (Isla de Pescadores), где растут кактусы-гиганты высотой от 8 метров и возрастом до 1200 лет.



Кактусы-гиганты на Салар-де-Уюни / UnSplash

Еще одна достопримечательность солончака Уюни – Лес камней. Это необычный пейзаж с каменными статуями и скульптурами, созданными человеком, а ветром и водой.

Наслаждайтесь соленой пустыней, которая под покровом воды превращается в крупнейшее естественное зеркало в мире.