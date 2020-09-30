Колосальний солончак Уюні в Болівії – найбільша та найкрасивіша солона рівнина на планеті, яка іноді буває "сіллю землі", а іноді – "дзеркалом світу". Це найбільше у світі висохле солене озеро, його загадковість та мерехтіння на сонці, вражає тисячі туристів.

Travel24 розповість вам про це неймовірне диво природи.

Читайте також: Двері у пекло: унікальний газовий кратер Дарваза у Туркменістані

Колись солончак Уюні був величезним солоним озером Мінчін на високій рівнині Альтіплано. Але зараз, воно майже повністю висохло, в основному перетворившись у величезну палючу солону пустелю площею 10 582 кілометрів. Його панцир товщиною 2 – 8 метри біліє чистіше самих хмар.



Салар-де-Уюні / UnSplash

У сезон дощів, з листопада по березень, озеро перетворюється на величезне дзеркало: соляні стільники покриваються найтоншим шаром прозорої води, в якій відбивається небо, і стає абсолютно незрозуміло, де ж, власне, горизонт. Пізніше соляна кірка підсихає, а вода знизу виривається назовні – завдяки такому "соляному виверженню" утворюються маленькі конусоподібні вулкани.



Конусоподібні вулканчики – результат "соляного виверження" / UnSplash

Болівійці цінують солончак Уюні як джерело солі: щороку тут видобувають 25 тисяч тонн. А ще тут знаходиться велика частина світових запасів літію.

У Салар де Уюні часто різко змінюється температура. Зранку може бути нижче нуля, а за день пустеля нагрівається до +70 градусів за Цельсієм.



Салар-де-Уюні / UnSplash

Якщо ви подорожуватимете у пустелю на джипі, варто доїхати до Рибальського острова (Isla de Pescadores), де ростуть кактуси-гіганти висотою від 8 метрів і віком до 1200 років.



Кактуси-гіганти на Салар-де-Уюні / UnSplash

Ще одна визначна пам'ятка солончака Уюні – Ліс каменів. Це незвичайний пейзаж з кам'яними статуями й скульптурами, створеними людиною, а вітром і водою.

Насолоджуйтеся солоною пустелею, яка під покровом води перетворюється на найбільше природне дзеркало у світі.