Геолокация "Ворота в ад" все чаще появляется на просторах интернета. Фото, на которых видно, как посреди пустыни из-под земли извергается огонь. Вид пламени, горит среди желтых песков пустыни, завораживает и интригует. Но мало кто знает, как возникло это чудо природы.

Travel24 расскажет историю возникновения этого уникального места.

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В 1971 году в пустыне Каракумы, недалеко от поселка Дарваза, название которого в переводе с туркменского означает "ворота", начали бурить разведочную скважину на наличие газа. В ходе бурения произошел инцидент: геологи случайно раскрыли подземную полость, в которую провалилось все оборудование вместе с буровой вышкой и транспортом. Люди не пострадали, но из полости вырвался природный газ. Чтобы не создавать проблем местным жителям, геологи решили поджечь газ, надеясь, что он полностью выгорит через несколько дней. Шли недели, месяцы, годы, а огонь все горел, не затихая.



"Ворота в ад" / awesomeworld.ru

В 2004 году по приказу Туркменбаши поселок был перенесен в другое место, а газовый кратер Дарваза продолжал гореть. Горит он и сегодня. Никто не знает, как долго это будет продолжаться, или иссякнут запасы газа или огненная яма в результате будет засыпана.



Газовый кратер Дарваза / UnSplash

Приезжать сюда лучше всего вечером, ведь ясным днем, вам покажется, что это обычная дыра в земле, совсем не заслуживает своего названия. А после захода солнца, можно насладиться захватывающим зрелищем, медленно погрузиться в темноту кратера и оранжевых языков пламени – и все это на фоне заходящего солнца. Вокруг кратера есть еще несколько провалов, один из них заполнен бирюзовой жидкостью. Провалы лучше осматривать днем ​​и очень осторожно: по краям они сильно осыпаются, к тому же рядом слишком хорошо ощущается повышенная температура воздуха и запах природного газа.



"Ворота в ад" после заката / bestmaps.ru

Не стоит откладывать путешествие – в 2010 году президент Туркменистана посетил скважину и распорядился закрыть ее в ближайшее время. Но пока этого еще не произошло.