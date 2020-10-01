Загадочным словом "Каппадокия" называется живописная область в центральной части Турции. Чтобы в полной мере охватить всю космическую красоту и почувствовать потрясающую энергетику этого места, созданного совместными усилиями природы и человека, надо хотя бы раз увидеть его собственными глазами.

Travel24 расскажет вам об этом живописном месте, которое еще называют "затерянным миром".

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Расположена она в историческом регионе Центральной Анатолии, колыбели и могиле сразу нескольких цивилизаций Малой Азии, Каппадокия входит в число самых известных и самых ценных памятников современной Турции.

Семьдесят миллионов лет назад, в результате мощных извержений нескольких вулканов, вся территория была покрыта толстым слоем пепла, который, после затвердевания, образовал слой горной породы (так называемый вулканический туф). Когда лава и туф из нескольких вулканов постепенно заполнили долину, образуя пологое плато – возник этот необычный ландшафт. Другую работу сделали вода, солнце и ветер, сделали застывшую магму длительной эрозии. В местах, где вода не смогла размыть вулканический туф и он остался стоять, покрытый слоем базальта, можно увидеть причудливые столбы, похожие на огромные грибы. Их так и называют – "каменные грибы", "каменные столбы" или "камины фей".



"Каменные грибы" в Каппадокии / UnSplash

Внимательнее присмотревшись к необычным скальным образованиям, можно разглядеть следы присутствия людей – жилья, выдолбленные в скалах, и целые подземные города. Они появились здесь в 1 тысячелетии до нашей эры. В них могли жить десятки тысяч людей вместе с домашним скотом.



Скальные образования со следами присутствия людей / UnSplash

Очень интересный город Деринкую, расположенный на территории Каппадокии. Уникальность его в том, что он имеет восемь подземных этажей, расположенных под одноименным наземным городом. На уровне третьего этажа археологи нашли широкий подземный коридор, который привел к другому подземному городу – Каймаклы. Получается, что жители городов могли общаться, не выходя из-под земли. На сегодня найдено около ста подземных городов, соединенных между собой тоннелями. Каппадокия исследована не полностью – изучена лишь малая часть. Удивительно, что города начали строить еще до изобретения людьми железа.



Подземный город Каймаклы / 7ways.com.ua

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Но одной из самых любимых и популярных туристических развлечений в Каппадокии является прогулка на воздушном шаре. Как бы ни поражало туристов это место, воздушные шары позволяют взглянуть на ее красочный пейзаж с другой стороны – с высоты птичьего полета. Начинается экскурсия перед самым рассветом и шар с пассажирами поднимается в воздух как раз в ту минуту, когда первые лучи солнца пронизывают долину насквозь, и вся ее фантастическая панорама предстает как единое целое во всей своей неописуемой красоте. Несмотря на то, что стоит такой тур недешево (от 190 евро с человека), а сам процесс внушает опасения, все страхи, сомнения и сожаления рассеиваются с первой секунды полета.



Прогулка на воздушном шаре в Каппадокии / UnSplash

Обязательно посетите этот сказочный край!