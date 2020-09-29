Пещеры издавна привлекали многих путешественников своей загадочностью и космической красотой. Конечно, большинство из открытых на Земле пещер похожи друг на друга, однако есть действительно уникальные, которые заслуживают внимания.

Travel24 расскажет вам о 5 самых красивых пещер мира.

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Мраморные пещеры в Чили

Мраморные пещеры – главная достопримечательность озера Lago General Carrera в Чили. Другое название этих интересных пещер Las Cavernas de Marmol. Это необычное место является одним из самых посещаемых в Патагонии. Лабиринт красивейших пещер располагается в высокогорном озере на полуострове из известняка. Они полностью состоят из мрамора, формирование которого абсолютно естественное.



Мраморные пещеры / uk.wikipedia.org

Пещера Мелиссани в Греции

Образована более двадцати тысяч лет назад, подземное озеро Мелиссани считается в Греции убежищем нимф. Когда в 1951 году местный пастух Гианнис Петрохелиос случайно наткнулся на удивительную водоем, в одной из пещер он обнаружил глиняные фигурки Пана (покровителя пастухов и природы) и глиняный диск, на котором были изображены прекрасные танцующие девушки. В течение дня красивые открытые воды внутри освещены лучами солнца, когда все переполнено синим светом.



Пещера Меллисани / bugaga.ru

Ледяная пещера ледника Ватнаекюдль

Ватнаекюдль самый большой ледник Европы. Его площадь составляет 8300 километров. Средняя толщина льда – 500 метров. В южной части ледника Ватнаекюдль находятся красивые ледяные пещеры, которые своим величием поражают не одну тысячу туристов.



Ледяная пещера ледника Ватнаекюдль / autotravel.ua

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Пещера Светлячков

Пещера Светлячков – это одно из самых знаменитых мест в Новой Зеландии. Ее главная особенность – тысячи грибных комариков, покрывающие своды пещеры, глядя на который создается впечатление, что смотришь на звездное небо.



Пещера светлячков / tsikavyi-svit.com

Пещера Прайя Нахон

Расположена в южной части полуострова Таиланд, в Национальном парке Khao Sam Roi Yot. На самом деле это не пещера, а огромная долина, которая имеет 65 метров глубиной и 50 метров шириной, с нависающими стенами, они покрытые растениями и сталактитами. Внутри долины находится павильон построен для визита короля Rama V в 1896 году. Он остановился здесь по дороге в свой летний дворец в Бангкоке. А теперь наслаждаться этим могут и туристы.



Пещера Прайя Нахон / zen.yandex.ru

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