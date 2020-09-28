Результатом нагрева воды под земной корой становятся такие водоемы. Большинство из них образовались около 20-45 миллионов лет назад из-за сильной вулканической активности. А температура воды в таких источниках может достигать 350 градусов.

Travel24 расскажет вам о самых красивых горячих водоемах планеты.

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Голубая лагуна, Исландия

Сюда спускают воды из прилегающей геотермальной станции. Она нагревается, с помощью подземных труб отводится и используется для запуска турбин, генерирующих электроэнергию. После прохождения через турбины горячая вода отфильтровывается через нагреватель, и таким образом местные дома получают тепло. А эта вода вновь возвращается в Голубую лагуну. Температура достигает 40 градусов по Цельсию и содержит минеральные вещества, такие как сера и сульфат. Это единственный источник, где люди могут купаться.



Голубая лагуна / UnSplash

Большой призматический источник, США

В Йеллоустонском национальном парке на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо расположилось это чудо природы. Источник имеет яркие и насыщенные цвета. Вода, как радуга, переливается от зеленого до огненно-красного. А все из-за пигментных бактерий, существующих в этом источнике. Насыщенность цвета зависит от количества хлорофилла, который производят бактерии. Края водоема постоянно варьируются и меняют цвет, а центр остается почти неизменным.



Большой призматический источник / UnSplash

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Кровавый "ад Беппу", Япония

Находится в Японии в городе Беппу. Более 2800 тысячи горячих водоемов заставили называть это место "ад Беппу". Кровавый пруд – самый известный из девяти "адских" водоемов этого региона. Вода здесь яркого красного цвета из-за содержания железа. А температура внутри достигает 90 градусов по Цельсию. Это наиболее фотографируемый "адский" источник Японии.



Кровавый "ад Беппу" / jpninfo.com

Красиво и опасно.