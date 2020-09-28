Результатом нагрівання води під земною корою стають такі водойми. Більшість з них утворилися близько 20-45 мільйонів років тому через сильну вулканічну активність. А температура води в таких джерелах може досягати 350 градусів.

Travel24 розповість вам про найкрасивіші гарячі водойми планети.

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Блакитна лагуна, Ісландія

Сюди спускають води із прилеглої геотермальної станції. Вона нагрівається, за допомогою підземних труб відводиться й використовується для запуску турбін, що генерують електроенергію. Після проходження через турбіни гаряча вода відфільтровується ще через нагрівач, і таким чином місцеві будинки отримують тепло. А ця вода знову повертається до Блакитної лагуни. Температура досягає 40 градусів за Цельсієм та містить мінеральні речовини, такі як сірка та сульфат. Це єдине джерело, де люди можуть купатися.



Блакитна лагуна / UnSplash

Велике призматичне джерело, США

У Єллоустонському національному парку на території штатів Вайомінг, Монтана та Айдахо розташувалося це диво природи. Джерело має яскраві та насичені кольори. Вода, наче веселка, переливається від зеленого до полум'яно-червоного. А все через пігментні бактерії, що існують у цьому джерелі. Насиченість кольору залежить від кількості хлорофілу, що виробляють бактерії. Краї водоймища постійно варіюються і змінюють колір, а центр залишається майже незмінним.



Велике призматичне джерело / UnSplash

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Криваве "пекло Беппу", Японія

Знаходиться в Японії у місті Беппу. Понад 2800 тисячі гарячих водоймищ змусили називати це місце "пекло Беппу". Кривавий ставок – найвідоміший із дев'яти "пекельних" водоймищ цього регіону. Вода тут яскравого червоного кольору через вміст заліза. А температура всередині досягає 90 градусів за Цельсієм. Це найбільш фотографоване "пекельне" джерело Японії.



Криваве "пекло" Беппу / jpninfo.com

Красиво й небезпечно.