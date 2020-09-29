Печери здавна приваблювали багатьох мандрівників своєю загадковістю та космічної красою. Звісно, більшість з відкритих на Землі печер схожі одна на одну, однак є справді унікальні, які заслуговують уваги.

Travel24 розповість вам про 5 найкрасивіших печер світу.

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Мармурові печери в Чилі

Мармурові печери – головна визначна пам'ятка озера Lago General Carrera в Чилі. Інша назва цих цікавих печер Las Cavernas de Marmol. Це незвичайне місце є одним з найбільш відвідуваних у Патагонії. Лабіринт найкрасивіших печер розташовується у високогірному озері на півострові з вапняку. Вони повністю складаються з мармуру, формування якого абсолютно природне.



Мармурові печери / uk.wikipedia.org

Печера Меліссані в Греції

Утворена понад двадцять тисяч років тому, підземне озеро Меліссані вважається в Греції притулком німф. Коли в 1951 році місцевий пастух Гіанніс Петрохеліос випадково натрапив на дивовижну водойму, в одній з печер він виявив глиняні фігурки Пана (покровителя пастухів і природи) і глиняний диск, на якому були зображені прекрасні дівчата, що танцюють. Протягом дня красиві відкриті води всередині освітлені променями сонця, коли все переповнене синім світлом.



Печера Меллісані / bugaga.ru

Крижана печера льодовика Ватнаекюдль

Ватнаекюдль найбільший льодовик Європи. Його площа становить 8300 кілометрів. Середня товщина льоду – 500 метрів. У південній частині льодовика Ватнаекюдль знаходяться красиві крижані печери, які своєю величністю приголомшують не одну тисячу туристів.



Крижана печера льодовика Ватнаекюдль / autotravel.ua

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Печера Світлячків

Печера Світлячків – це одне з найзнаменитіших місць в Новій Зеландії. Її головна особливість – тисячі грибних комариків, що покривають склепіння печери, дивлячись на який створюється враження, що дивишся на зоряне небо.



Печера світлячків / tsikavyi-svit.com

Печера Прайя Нахон

Розташована в південній частині півострова Таїланд, в Національному парку Khao Sam Roi Yot. Насправді це не печера, а величезна долина, яка має 65 метрів глибиною і 50 метрів шириною, зі стінами, що нависають, які вкриті рослинами й сталактитами. Усередині долини знаходиться павільйон побудований для візиту короля Rama V в 1896 році. Він зупинився тут дорогою у свій літній палац у Бангкоку. А тепер насолоджуватися цим можуть і туристи.



Печера Прайя Нахон / zen.yandex.ru

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