Украина имеет насыщенную историю, поэтому на ее территории есть множество уникальных исторических мест и выдающихся достопримечательностей. Каждое, по праву, особое и интересное. Одним из таких является отреставрированный дворец последнего украинского гетмана, который удивляет туристов своим изысканным стилем.

Travel24 расскажет вам о жемчужине прошлого века – дворце Кирилла Разумовского.

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История

Город Батурин граф Кирилл Разумовский получил в подарок от императрицы Елизаветы в 1750 году. По замыслу, оно должно было стать столичным городком с собственным университетом. В 1754 году ради реализации величественных замыслов в город пригласили итальянца Антонио Ринальди, что пользуется большим авторитетом из-за строительства дворца Казерта близ Неаполя. Но работы по сооружению города так и не начались ...

В 1799 – 1803 годах по заказу Кирилла Разумовского по проекту шотландского архитектора Чарльза Камерона на окраине Батурина был сооружен большой дворцово-парковый комплекс. Однако, сам Разумовский не дожил до конца строительства своего имения, умерев от инфаркта на руках у своей служанки. В целях графа, дворец должен был выполнять роль штаб-квартиры для украинских гетманов, куда бы они съезжались на срочные совещания. Однако сразу после его смерти гетманов больше не назначали.



Современный вид дворца Кирилла Разумовского / learning.ua

Наследники отказались от имения из-за его провинциальности, и дворец остался простаивать в забвении. Около 100 долгих лет поместье стояло без дела, но в 1908 году внук гетмана решил взяться за замок и вернуть ему прежний вид. Но и этому не суждено было сбыться, ведь приближался 1917 год, и за окнами уже были "видны красные флаги".

В 2002 году Кабинетом Министров Украины была принята комплексная программа восстановления памятников заповедника "Гетманская столица", которая была успешно реализована. Современный вид замок получил в 2003 году, а в августе 2009 года было полностью закончено масштабное восстановление этого сооружения, в частности, дворцовый комплекс и обновлено экспозиции.

Интерьер дворца

Роскошный дворец выполнен в стиле раннего барокко со всеми присущими ему цветами и форой. Невероятное место для творческих поисков и вдохновения. Сейчас дворец насчитывает 55 комнат.



Одна из комнат во дворце Кирилла Разумовского / ukraine-is.com

Значительную часть нынешней картинной коллекции Батурин получил в подарок от Львовской галереи. Здесь возникают портреты почти всех украинских гетманов: Вишневецкий, Хмельницкий, Дорошенко, Конашевич-Сагайдачный, Многогрешный, Брюховецкий и другие.



Картинная галерея во дворце / baturin-capital.gov.ua

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Интересные факты

Уникальностью дворца гетмана Украины Кирилла Разумовского в Батурине является то, что это единственный сохранившийся гетманский дворец на территории Украины

Во дворце находится нотный сборник К. Разумовского, что уцелел до наших дней. Гетман любил классическую музыку, дружил с Моцартом и Бетховеном. Последний подарил Разумовскому три свои квартеты

Особой во дворце есть освященная домовая церковь с оригинальными иконками XVII-XIX вв., в которою Святейший Патриарх Филарет передал частицу мощей Святой Варвары



Домовая церковь на территории дворца / baturin-capital.gov.ua

Только в батуринском дворце хранятся оригинальные вещи, которые принадлежали самому Кириллу Разумовскому и были переданы заповеднику потомком гетмана Грегором Разумовским

На территории дворца Разумовского снимали сцену для мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" – когда Вакулу принимала в своем дворце императрица

Также стоит посетить цитадель Батуринской крепости – это территория перед входом во дворец Разумовского. В окрестностях много интересных деталей: от колодца к симпатичным деревянным беседкам. Слева от дворца садовая ограда – расположена по склону горы. Справа – невероятный вид на достопримечательности "зеленого края".



Цитадель Батуринской крепости / baturin-capital.gov.ua

Приятного путешествия!