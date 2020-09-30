Замки – едва ли не самые интересные объекты из тех, которые оставила Украине бурная история. Всего их более сотни, но таких, которые соответствуют представлению большинства, осталось немного – остальные руины. Но есть в Украине и такие замки и крепости, которыми можно восхищаться и гордиться.

Travel24 подготовил для вас 6 замков Украины, которые заслуживают вашего внимания.

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Дворец Кирилла Разумовского

Где: Батурин, Черниговская область

Как добраться: можно на авто, или же поездом в Конотоп, а оттуда автобусом в Батурин

По замыслу графа дворец должен был выполнять роль штаб-квартиры для украинских гетманов, куда бы они съезжались на срочные совещания. Однако сразу после смерти Разумовского гетманов больше не назначали. А наследники отказались от имения через его провинциальность, поэтому дворец остался в забвении. Современный вид замок приобрел с 2003 года. Сегодня в залах поместья проходят роскошные балы и выставки драгоценностей.



Дворец Кирилла Разумовского в Батурине / ukraine-is.com

Замок Паланок

Где: Мукачево, Закарпатская область

Как добраться: можно на автобусе и поезде: ежедневно из Львова, Ужгорода и других городов есть автобусные маршруты. Или автомобилем: нужно доехать в Мукачево, а там на пути установлены туристические указатели, найти дорогу легко

Мукачевский замок является одним из самых ценных исторических и военно-архитектурных памятников Закарпатья XIV-XVII вв. Замок расположен на горе вулканического происхождения высотой 68 метров и площадью 13 930 метра. За всю историю существования он ни разу не был покорен в открытой и честной борьбе. Еще когда замок был деревянный, в 1089 его в течение 50 дней пытался захватить половецкий хан Кутешко, так и отступив без всякой надежды на успех. Позже замок стал политической тюрьмой Австро-Венгерской империи. Каменный, но несколько модифицированный, замок сохранился и до наших дней.



Замок Паланок / blog.pokupon.ua

Хотинская крепость

Где: Хотин, Черновицкая область

Как добраться: можно из Каменец-Подольского маршрутным автобусом за полчаса, или воспользовавшись услугами местных таксистов

Одно из семи чудес Украины. Ее еще называют кинозвездой, ведь это главный средневековый замок советских фильмов. Крепость была построена в IX веке для укрепления границ Киевской Руси князем Владимиром Святославичем. Однако, достроили здание в XV веке молдаване: именно Штефан Великий сделал Хотинскую крепость такой, какой мы видим ее сегодня. Высота крепостных стен – 45 метров, а толщина – до 5 метров. Поскольку она сохранилась до наших дней в аутентичном состоянии, на территории крепости часто проводят рыцарские турниры "Битва наций", потому что здесь по-настоящему передается атмосфера времен наших предков.



Хотинская крепость / hghstories.com

Подгорецкий замок

Где: Подгорцы, Львовская область

Как добраться: маршрутным такcи, или с остановки в Олеско, где каждые полчаса отправляются автобусы, за 10-20 минут вы доберетесь до остановки "Подгорица", откуда сможете дойти до замка

Его считают одним из красивейших в Европе с эпохи Ренессанса. Замок со всех сторон окружен парком и отличается целостностью художественного замысла, что делает его одним из самых красивых замков Украины. К сожалению, многие памятки отсюда было вывезено в Санкт-Петербург в советские времена и они так и не вернулись домой. Сегодня замок в перечни памяток мира, нуждающихся в реставрации. Но самое интересное, что, согласно рассказам местных жителей и посетителей, в подвалах замка живет призрак женщины. К слову, именно этот замок выполнял роль Версаля в советском фильме о трех мушкетерах.



Подгорецкий замок / discoverukraine.com.ua

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Замок Любарта

Где: Луцк, Волынская область

Как добраться: можно маршрутками №17 и 17а от железнодорожного вокзала в Луцке. Выходить надо на остановке "Медицинский колледж" и пройти немного мимо рынка. Также сюда легко дойти пешком из центра города.

Один из крупнейших, старейших и наиболее хорошо сохранившихся замков Украины. Был построен на месте деревянных укреплений князей Руси. Начал строительство литовский князь Любарт, а продолжали Витольд и Свидригайло. На вершине башни есть смотровая площадка, с которой открывается впечатляющая панорама старого города и его достопримечательностей. В Стировой башни разместился клуб исторической реконструкции. А на втором этаже Воротной башни расположена выставка "Плитницы", где экспонируются старинные строительные материалы, найденные во время археологических исследований.



Замок Любарта / uk.navigator-ukraina.com.ua

Каменец-Подольская крепость

Где: Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Как добраться: можно прямым поездом, электричкой или автобусом в Каменец-Подольский, или в Хмельницкий, или Черновцы, откуда ходят регулярные автобусы и маршрутки в Каменец

Крепость относится к "Семи чудесам Украины". Была построена в XIV веке для защиты турецкого моста, ведущего к старому городу. Она расположена на крутом скалистом холме над каньоном реки Смотрич и состоит из двух частей: Старого замка и Новой крепости. Также в ее состав входят одиннадцать башен. Здесь у вас будет возможность принять участие в ночной театрализованной экскурсии башнями и подземельями.



Каменец-Подольская крепость / ua.igotoworld.com

Если вы путешествуете собственным автомобилем, то необходимо выбирать модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога к этим историческим памяткам не везде в лучшем состоянии, некоторые участки проехать очень сложно. SKODA KAROQ – экономный, безопасный и компактный внедорожник. Он провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от только 4,50 литров на 100 километров. Особенностью является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод – именно то, что нужно в таких местностях.



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

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Хорошего путешествия!