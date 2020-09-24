Синевир считается одним из самых красивых озер в Карпатах и одной из самых интересных памяток Закарпатья, притягивает туристов своей природной силой и энергией. Каждый, кто побывал здесь хотя бы раз, не способен устоять и не влюбиться в это место, мечтая обязательно вернуться.

Travel24 собрал интересные легенды об этом озере, которые поразят вас.

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Синевирское озеро расположено на высоте более 900 метров, а глубина колеблется от 10 до 12 метров, местами достигает 22 метров, а в самом озере водится очень много форели, ловля которой, однако, строго запрещено. Воды озера пополняются из горных ручьев поэтому когда весной в горах начинают таять снега, Синевир становится особенно полноводным и кажется еще более мощным.



Заснеженное озеро Синевир / mukachevo.today

По мнению ученых, озеро Синевир образовалось во времена послеледникового периода. Сегодня вокруг озера существует природный национальный парк, основанный здесь еще в начале 90-х годов, площадь которого составляет почти пять гектаров.

Существует две легенды возникновения этого чуда природы.

Легенда № 1

Как-то в погожий весенний день взял граф свою дочь Синь с собой на пастбище. Пока тот разговаривал с дровосеками, девушка любовалась красотой леса, прогуливаясь полянами. Собирая цветы, она заходила все глубже в лесную гущу. И вдруг услышала чарующий звук свирели. То играл молодой Вир.

На свою беду графская дочь влюбилась в простого пастуха. Когда богач о том узнал – рассердился сильно и запретил Сине встречаться с парнем. Но она не послушала отца – любовь была сильнее. Граф, недолго думая, приказывает убить парня. Мужчины, выследив Вира, сбросили на него с высоты камень. Не ведая о злом умысле, Синь пришла на место встречи, и застала любимого уже мертвым. Она плакала долго и тяжело, то и дело прижимаясь к телу Вира. Слезы девушки вылились синим озером, а камень, принесший смерть, до сих пор виднеется островом посреди него.



Озеро Синевир / kolomyia.today

Легенда № 2

Давным-давно вместо озера здесь было огромное болото, а рядом поселились богатыри. Они охотились, собирали ягоды, разводили скот и жили в радость. Но однажды присмотрела этот городок себе нечистая сила и прокляла богатырей, чтобы поскорее избавиться от них. Они умирали медленной и мучительной смертью по одному. Но остался из них только один – самый прочный – Синевир. В хозяйстве у него были только белый бык и любимая дочь. Но это богатство он вскоре тоже потерял.

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Долгое время богатырь провел блуждая по лесу, и однажды, пришел к болоту. И не отрывая печальный взгляд от воды, Синевир взялся искупить свой гнев. Он разрушил вокруг все скалы и, наконец, добрался до мощного источника, который подхватил его и унес к болоту. Вода быстро наполнила пространство, а богатырь бесследно пропал. С тех пор считается, что озеро образовалось благодаря сильному богатырю и даже названо в его честь.



Синевирское озеро осенью / tourinform.org.ua

Удивительная, таинственная и первозданная природа вокруг создает поистине уникальную атмосферу, которую невозможно забыть!