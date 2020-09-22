Извержения вулканов всегда вызывало у людей ужас и одновременно привлекало к себе их внимание. Это действительно очень красивое, но вместе с тем страшное зрелище, и последствия такого явления достаточно печальные – вспомните вулкан Везувий, который стер с лица Земли несколько древнеримских городов.

Travel24 подготовил подборку самых опасных вулканов мира, о которых стоит знать.

Читайте также: Лучшие смотровые площадки мира: живописные фото

Попокатепетль, Мексика

Его название переводится как "дымящийся холм". Это вторая по высоте гора во всей стране, до сих пор проявляет высокую активность. В последние годы жители окрестностей ожидают нового извержения.



Вулкан Попокатепетль / mexico-travel.net

Везувий, Италия

Этот вулкан не нуждается в представлении, ведь именно он стал причиной гибели Помпей 24 марта 79 года нашей эры. Он до сих пор остается одним из самых опасных вулканов в мире, последнее извержение которого произошло в 1944 году.



Вулкан Везувий / lookmytrips.com

Пэктусан, Северная Корея

Такие вулканы извергаются раз в тысячу лет. Поскольку последнее было в 946 году, вполне возможно, что сейчас он вступает в силу для нового взрыва. Извержение было семибалльным и вызвало выброс огромного количества раскаленного потока газа, пепла и камней, которые уничтожали все на своем пути. Сейчас же ученые предупредили о его пробуждения через ядерные испытания КНДР. Он расположен на границе Северной Кореи и Китая. От полигона Пангири, где КНДР испытывает ядерное оружие, вулкан Пэктусан отделяет всего 115 километров. А потому, что в кратере образовалось озеро Чхончжи в котором 2 миллиарда тонн воды – взрыв приведет к такому количеству пепла, что он сможет затмить солнце на несколько месяцев, вызвав эффект, похожий на ядерную зиму.



Вулкан Пэктусан / rutraveller.ru

Интересно: 5 самых красивых водопадов мира, которые надо увидеть собственными глазами: захватывающие фото

Кракатау, Индонезия

Его еще называют "вулкан-убийца". Расположился между островами Ява и Суматра. К 1883 году был полноценным островом, пока его не разрушило мощное извержение, которое спровоцировало цунами и унесло жизни 36 тысяч человек. Последний раз активность наблюдали в 2012.



Вулкан Кракатау / joinfo.com

Этна, Сицилия

Считается самым активным вулканом Европы. Извергается в среднем четыре раза в год и если когда-нибудь случится мощное извержение с его нескольких кратеров, масштабы катастрофы будут глобальными.



Вулкан Этна / glavcom.ua

Так красиво и опасно одновременно.