Виверження вулканів завжди викликало у людей жах й водночас привертало до себе їх увагу. Це справді надзвичайно красиве, але разом з тим страшне видовище, та й наслідки такого явища досить сумні – згадайте вулкан Везувій, який стер з лиця Землі кілька давньоримських міст.

Travel24 підготував добірку найнебезпечніших вулканів світу, про які варто знати.

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Попокатепетль, Мексика

Його назва перекладається як "паруючий пагорб". Це друга за висотою гора в усій країні, яка досі проявляє високу активність. В останні роки жителі околиць очікують нового виверження.



Вулкан Попокатепетль / mexico-travel.net

Везувій, Італія

Цей вулкан не потребує представлення, адже саме він став причиною загибелі Помпей 24 березня 79 року нашої ери. Він до сьогодні залишається одним з найнебезпечніших вулканів у світі, останнє виверження якого відбулося в 1944 році.



Вулкан Везувій / lookmytrips.com

Пектусан, Північна Корея

Такі вулкани вивергаються раз на тисячу років. Оскільки останнє було в 946 році, цілком можливо, що зараз він набирає сили для нового вибуху. Виверження було семибальне і викликало викид величезної кількості розпеченого потоку газу, попелу і каменів, які знищували все на своєму шляху. Зараз же вчені попередили про його пробудження через ядерні випробування КНДР. Він розташований на кордоні Північної Кореї й Китаю. Від полігону Пангірі, де КНДР випробовує ядерну зброю, вулкан Пектусан відокремлює лише 115 кілометрів. А через те, що в кратері утворилося озеро Чхончжі в якому 2 мільярди тонн води – вибух призведе до такої кількості попелу, що він зможе затьмарити сонце на декілька місяців, викликавши ефект, схожий на ядерну зиму.



Вулкан Пектусан / rutraveller.ru

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Кракатау, Індонезія

Його ще називають "вулкан-вбивця". Розташувався між островами Ява і Суматра. До 1883 року був повноцінним островом, поки його не зруйнувало найпотужніше виверження, яке спровокувало цунамі та забрало життя 36 тисяч людей. Останній раз активність спостерігали у 2012.



Вулкан Кракатау / joinfo.com

Етна, Сицилія

Вважається найактивнішим вулканом Європи. Вивергається в середньому чотири рази на рік і якщо колись станеться потужне виверження з його кількох кратерів, масштаби катастрофи будуть глобальними.



Вулкан Етна / glavcom.ua

Так гарно і небезпечно водночас.