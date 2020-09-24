Синевир вважається одним з найкрасивіших озер в Карпатах і однією з найцікавіших пам'яток Закарпаття, що притягує туристів звідусіль своєю природною силою та енергією. Кожен, хто побував тут хоча б раз, не здатний встояти й не закохатися в це місце, мріючи обов'язково повернутися.

Travel24 зібрав цікаві легенди про це озеро, які вразять вас.

Читайте також: Популярні вершини Карпат: 5 гір, які варто підкорити

Синевирське озеро розташоване на висоті понад 900 метрів, а глибина коливається від 10 до 12 метрів, подекуди сягає 22 метрів, а в самому озері водиться дуже багато форелі, ловля якої, однак, суворо заборонено. Води озера поповнюються з гірських струмків, тому, коли навесні в горах починають танути сніги, Синевир стає особливо повноводним і здається ще більш могутнім.



Засніжене озеро Синевир / mukachevo.today

На думку вчених, озеро Синевир утворилося за часів післяльодовикового періоду. Сьогодні навколо озера існує природний Національний парк, заснований тут ще на початку 90-х років, площа якого становить майже п'ять гектарів.

Існує дві легенди виникнення цього дива природи.

Легенда № 1

Якось в погожий весняний день взяв граф свою доньку Синь з собою на полонину. Поки той розмовляв з дроворубами, дівчина милувалась красою лісу, прогулюючись галявинами. Збираючи квіти, вона заходила все глибше у лісову гущу. Аж раптом почула чарівливий звук сопілки. То грав молодий Вир.

На свою біду графська дочка закохалась у простого пастуха. Коли багач про те довідався – розгнівався сильно і заборонив Сині зустрічатись із хлопцем. Та вона не послухала батька – кохання було сильнішим. Граф, не довго думаючи, наказує вбити хлопця. Чоловіки, вислідивши Вира, скинули на нього з висоти камінь. Не відаючи про злий намір, Синь прийшла на місце зустрічі, та застала коханого вже мертвим. Вона плакала довго і тяжко, раз у раз припадаючи до тіла Вира. Сльози дівчини вилились синім озером, а камінь, що приніс смерть, досі видніє островом посеред нього.



Озеро Синевир / kolomyia.today

Легенда № 2

Давним-давно замість озера тут було величезне болото, а поруч оселилися богатирі. Вони полювали, збирали ягоди, розводили худобу і жили собі в радість. Але одного разу пригледіла це містечко собі нечиста сила і прокляла богатирів, щоб скоріше позбутися від них. Вони вмирали повільною і болісною смертю по одному. Але залишився з них тільки один – найміцніший – Синевир. У господарстві у нього були лише білий бик і улюблена дочка. Але це багатство він незабаром теж втратив.

Цікаво: Найнебезпечніші вулкани світу, які досі діють: приголомшливі фото

Довгий час богатир провів блукаючи по лісу, і одного разу, прийшов до болота. Чи не відводячи сумний погляд від води, Синевир взявся спокутувати свій гнів. Він зруйнував навколо всі скелі й, нарешті, дістався до потужного джерела, яке підхопило його і понесло до болота. Вода швидко наповнила простір, а богатир безслідно пропав. З того часу вважається, що озеро утворилося завдяки сильному богатирю і навіть названо на його честь.



Синевирське озеро восени / tourinform.org.ua

Дивовижна, таємнича та первозданна природа довкола створює справді унікальну атмосферу, яку неможливо забути!