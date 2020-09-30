Замки – чи не найцікавіші об'єкти з тих, які залишила Україні бурхлива історія. Загалом їх більше сотні, але таких, які відповідають уявленню більшості, залишилось небагато – решта руїни. Але є в Україні й такі замки та фортеці, якими можна захоплюватись й пишатись.

Travel24 підготував для вас 6 замків України, які заслуговують вашої уваги.

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Палац Кирила Розумовського

Де: Батурин, Чернігівська область

Як дістатися: можна на авто, або ж потягом до Конотопа, а звідти автобусом до Батурина

З міркувань графа, палац повинен був виконувати роль штаб-квартири для українських гетьманів, куди б вони з’їжджалися на термінові наради. Однак відразу після смерті Розумовського гетьманів більше не призначали. А спадкоємці відмовилися від маєтку через його провінційність і палац залишився в забутті. Сучасного вигляду палац набув з 2003 року. Сьогодні в залах маєтку проходять розкішні бали й виставки дорогоцінностей.



Палац Кирила Розумовського в Батурині / ukraine-is.com

Замок Паланок

Де: Мукачево, Закарпатська область

Як дістатися: можна на автобусі й поїзді: щодня зі Львова, Ужгорода та інших міст є автобусні маршрути. Або ж автомобілем: треба доїхати до Мукачева, а там на шляху встановлені туристичні вказівники, знайти дорогу легко.

Мукачівський замок є однією з найцінніших історичних і військово-архітектурних пам'яток Закарпаття XIV–XVII ст. Замок розташований на горі вулканічного походження заввишки 68 метрів і площею 13 930 метри. За всю історію існування він жодного разу не був підкорений у відкритій і чесній боротьбі. Ще коли замок був дерев’яний, у 1089 р. його впродовж 50 днів намагався захопити половецький хан Кутєшко, так і відступивши без усякої надії на успіх. Пізніше замок став політичною в'язницею Австро-Угорської імперії. Кам'яний, але дещо модифікований, замок зберігся і до наших днів.



Замок Паланок / blog.pokupon.ua

Хотинська фортеця

Де: Хотин, Чернівецька область

Як дістатися: можна з Кам'янця-Подільського маршрутним автобусом за пів години або скориставшись послугами місцевих таксистів

Одне з семи чудес України. Її ще називають кінозіркою, адже це головний середньовічний замок радянських фільмів. Фортеця була зведена в IX столітті для зміцнення кордонів Київської Русі князем Володимиром Святославичем. Проте, розбудували споруду у XV столітті молдовани: саме Штефан Великий зробив Хотинську фортецю такою, якою ми бачимо її сьогодні. Висота фортечних мурів становить 45 метрів, а товщина – до 5 метрів. Оскільки вона збереглась в автентичному стані, на території фортеці часто проводять лицарські турніри "Битва націй", бо тут по-справжньому передається атмосфера часів наших предків.



Хотинська фортеця / hghstories.com

Підгорецький замок

Де: Підгірці, Львівська область

Як дістатися: можна маршрутним таксі, або ж зі зупинки в Олесько щопівгодини відправляються автобуси й за 10-20 хвилин ви дістанетеся до зупинки "Підгірці", звідки зможете дійти до замку

Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Замок з усіх боків оточений парком і вирізняється цілісністю художнього задуму. На жаль, багато пам’яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому. Сьогодні замок належить до переліку пам’яток світу, які потребують реставрації. Але, мабуть, найцікавішим є те, що, згідно з розповідями місцевих жителів і відвідувачів, у підвалах замку живе привид жінки. До слова, саме цей замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.



Підгорецький замок / discoverukraine.com.ua

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Замок Любарта

Де: Луцьк, Волинська область

Як дістатися: можна маршрутками №17 та 17а від залізничного вокзалу в Луцьку. Виходити слід на зупинці "Медичний коледж" і пройти трохи повз ринок. Також сюди легко дійти пішки із центру міста.

Один з найбільших, найдавніших та найкраще збережених замків України. Був побудований на місці дерев’яних укріплень руських князів. Розпочав будівництво литовський князь Любарт, а продовжували Вітольд і Свидригайло. На вершині вежі є оглядовий майданчик, з якого відкривається дивовижна панорама старого міста та його пам'яток. У Стировій вежі розмістився клуб історичної реконструкції. А на другому поверсі Воротньої вежі розташована виставка "Плитниця", де експонуються старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних досліджень.



Замок Любарта / uk.navigator-ukraina.com.ua

Кам'янець-Подільська фортеця

Де: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Як дістатися: можна прямим поїздом, електричкою або автобусом до Кам'янця-Подільського, або до Хмельницького чи Чернівців, звідки ходять регулярні автобуси та маршрутки до Кам'янця

Фортецю віднесено до "Семи чудес України". Її збудували у XIV столітті для захисту турецького мосту, що веде до старого міста. Споруда розташована на крутому скелястому пагорбі над каньйоном річки Смотрич і складається з двох частин: Старого замку та Нової фортеці. Також до її складу входять одинадцять башт. Тут у вас буде можливість взяти участь у нічній театралізованій екскурсії вежами та підземеллями.



Кам'янець-Подільська фортеця / ua.igotoworld.com

Якщо ви подорожуєте власним автомобілем, то необхідно обирати модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога до цих історичних пам'яток не всюди в найкращому стані, деякі ділянки оминати дуже складно. SKODA KAROQ – економний, безпечний та компактний позашляховик. Він провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від лише 4,50 літрів на 100 кілометрів. Особливою рисою є OFF ROAD є режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід – саме те, що потрібно у таких місцевостях.



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Гарної мандрівки!