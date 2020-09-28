Ідея подорожувати Карпатами на авто – грандіозна. Але плануючи таку подорож легко розгубитися серед тисячі місцин, тому варто продумати маршрут так, щоб не пропустити цікавих локацій.

Travel24 підготував для вас 3 готові маршрути Карпатами, які вразять своєю красою.

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Маршрут № 1 – Синевир

Торунський перевал – Синевирський перевал – Центр реабілітації бурого ведмедя – озеро Синевир – "Дике озеро"

Заїжджайте в Карпати зі сторони Калуша через місто Долина. Перша цікава локація – Торунський перевал. Звідси починається багато туристичних маршрутів, тож варто зупинитися і трохи погуляти околицями. Наступна точка – Синевирський перевал. В смт Міжгір'я звертайте ліворуч, в напрямку села Синевир, і через 10 кілометрів шляху ви опинитесь на вершині перевалу. Тут є декілька оглядових майданчиків, з яких відкривається прекрасний краєвид на головні карпатські хребти.

20 хвилин їзди від перевалу знаходиться Центр реабілітації бурого ведмедя. На території 12 гектарів створено найбільший у Європі вольєр для реабілітації бурих ведмедів. Сюди потрапляють тварини, які з різних причин не можуть жити на волі: травмовані внаслідок стихійного лиха, визволені з цирку, ті, що зазнали жорстокого поводження, конфісковані звірі тощо.



Центр реабілітації бурого ведмедя / ukrinform.ua

Далі рухайтеся до найбільшого гірського озера України – Синевиру. На авто можна доїхати майже до самого озера, яке знаходиться неподалік села Синевирська Поляна. Від ведмедів до озера Синевир їхати 9 кілометрів. Багато таємниць та легенд приховує це диво природи. Бодай раз в житті його варто відвідати.



Озеро Синевир / karpaty.love

Якщо полюбляєте гуляти лісом, то обов'язково пройдіться екологічною стежкою "Дике озеро", вона приведе вас до того самого "Дикого озера", яке цікаве тим, що на ньому знаходиться плавучий острів з мохів, які більше нагадують рослинність тундри, а ніж Карпат.



"Дике озеро" / rada.synevyr.org.ua

Маршрут № 2 – Ворохта

Водоспад Труфанець – Яблуницький перевал – водоспад Женецький Гук – спортивна база "Заросляк" – Говерла

Якщо рухатися від Синевиру, то треба минути Рахів, і вже за 14 кілометрів буде Ворохта. Далі дорогою через села Ясіня, Лазещина, Яблуниця ви мусите відвідати декілька місцин. Неподалік села Ясіня обов'язково зробіть коротку зупинку і відвідайте водоспад Труфанець. Це найвищий каскадний водоспад Закарпаття, висотою як десятиповерховий будинок.



Водоспад Труфанець / anga.ua

Через 20 кілометрів від водоспаду, проїхавши села Ясіня та Лазещина, ви опинитесь на Яблуницькому перевалі, на висоті 931 метр над рівнем моря. Яблуницький перевал — це межа між Закарпаттям та Франківщиною, з його вершини добре видно Говерлу і Петрос. Далі варто заїхати в село Татарів, що знаходиться біля підніжжя гори Хом’як, а за 8 кілометрів від центра села, розташований водоспад Женецький Гук, який вразить вас своєю величністю.



Водоспад Женецький Гук / atu.in.ua

Також неподалік Ворохти є спортивна база "Заросляк", звідки бере початок найпопулярніший маршрут на Говерлу. Маючи хорошу фізичну підготовку, звідси можна піднятися на найвищу точку України всього за декілька годин. Рухаємося далі!



Гора Говерла / verkhovyna.life

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Маршрут № 3 – Верховина

Річка Чорний Черемош – село Верхній Ясенів – село Буркут

Верховина розташована на березі річки Чорний Черемош, всього за 30 кілометрів від Ворохти. Це столиця Гуцульщини, і якщо вас цікавить культура, побут і світогляд гірських жителів, то це ідеальне місце для знайомства з ними. Неподалік Верховини, в селі Верхній Ясенів, жив і "працював" останній карпатський мольфар Нечай.



Річка Чорний Черемош / verkhovyna.life

Затятим мандрівникам варто відвідати село Буркут, яке ще називають "селом привидом". Доведеться проїхати понад 35 кілометрів ґрунтовими дорогами, але на фініші ви потрапите в закинуте і по суті мертве карпатське село, де історія зупинилася 50 років тому. В 19 столітті Буркут був курортом, де знаходиться унікальне, за своїм складом, мінеральне джерело. Свого часу тут лікувалася від туберкульозу Леся Українка, тому можна прогулятися тими ж стежками, які полюбляла відома українська письменниця.

Найкращі авто для подорожі Карпатами:

SKODA KODIAQ у якій з легкістю може вміститися 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об’єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому ви й ваші діти можуть брати все, що завгодно. SKODA KODIAQ зручно пересуватися не лише по місту, а й ґрунтових дорогах і гравійному покриттю, які чекають на вас в Карпатах.



SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com

SKODA KAROQ, яка не "вдарить" по вашому бюджету, середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Особливою рисою є OFF ROAD – це режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. У багажник ви зможете компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями).



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

SKODA KAMIQ, яка поєднує в собі переваги практичного кросовера і позашляховика, який витримає дороги в горах. Витрати палива цього кросовера від 4 літрів на 100 кілометрів. Як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection). Також ця модель може бути оснащена передовими технологіями, наприклад Sport Chassis Control – режим спортивного водіння.



SKODA KAMIQ / skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Гарної мандрівки!