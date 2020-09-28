Идея путешествовать Карпатами на авто – грандиозная. Но планируя такое путешествие легко растеряться среди тысячи местностей, поэтому стоит продумать маршрут так, чтобы не пропустить интересных локаций.

Travel24 подготовил для вас 3 готовых маршруты Карпатами, которые поразят своей красотой.

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Маршрут № 1 – Синевир

Торунский перевал – Синевирский перевал – Центр реабилитации бурого медведя – озеро Синевир – "Дикое озеро"

Заезжайте в Карпаты со стороны Калуша через город Долина. Первая интересная локация – Торунский перевал. Отсюда начинается много туристических маршрутов, поэтому стоит остановиться и немного погулять по окрестностям. Следующая точка – Синевирский перевал. В пгт Межгорье обращайте слева, в направлении села Синевир, и через 10 километров пути вы окажетесь на вершине перевала. Здесь есть несколько смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на главные карпатские хребты.

20 минут езды от перевала находится Центр реабилитации бурого медведя. На территории 12 гектаров создан крупнейший в Европе вольер для реабилитации бурых медведей. Сюда попадают животные, которые по разным причинам не могут жить на свободе: травмированы в результате стихийного бедствия, освобождены из цирка, те, что подверглись жестокому обращению, конфискованные звери и тому подобное.



Центр реабилитации бурого медведя / ukrinform.ua

Далее двигайтесь к самому большому горному озеру Украины – Синевиру. На машине можно доехать почти до самого озера, которое находится недалеко от села Синевирская Поляна. От медведей до озера Синевир ехать 9 километров. Много тайн и легенд скрывает это чудо природы. Хотя бы раз в жизни его стоит посетить.



Озеро Синевир / karpaty.love

Если любите гулять по лесу, то обязательно пройдитесь по экологической тропе "Дикое озеро", она приведет вас к тому же "Дикому озеру", которое интересно тем, что на нем находится плавучий остров из мхов, они больше напоминают растительность тундры, нежели Карпаты.



"Дикое озеро" / rada.synevyr.org.ua

Маршрут № 2 - Ворохта

Водопад Труфанец – Яблуницкий перевал – водопад Женецкий Гук – спортивная база "Заросляк" – Говерла

Если двигаться от Синевира, то надо проехать Рахов, и уже через 14 километров будет Ворохта. Далее по дороге через села Ясиня, Лазещина, Яблуница вы должны посетить несколько местностей. Недалеко от села Ясиня обязательно сделайте короткую остановку и посетите водопад Труфанец. Это самый высокий каскадный водопад Закарпатья, высотой как десятиэтажный дом.



Водопад Труфанец / anga.ua

Через 20 километров от водопада, проехав села Ясиня и Лазещина, вы окажетесь на Яблуницком перевале, на высоте 931 метр над уровнем моря. Яблуницкий перевал - это граница между Закарпатьем и Франковщине, с его вершины хорошо видно Говерлу и Петрос. Далее следует заехать в село Татаров, что находится у подножия горы Хомяк, а в 8 километрах от центра села, расположен водопад Женецкий Гук, который поразит вас своим величием.



Водопад Женецкий Гук / atu.in.ua

Также неподалеку Ворохты есть спортивная база "Заросляк", откуда берет начало самый популярный маршрут на Говерлу. Имея хорошую физическую подготовку, отсюда можно подняться на самую высокую точку Украины всего за несколько часов. Двигаемся дальше!



Гора Говерла / verkhovyna.life

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Маршрут № 3 – Верховина

Река Черный Черемош – село Верхний Ясенево – село Буркут

Верховина расположена на берегу реки Черный Черемош, всего в 30 километрах от Ворохты. Это столица Гуцульщины, и если вас интересует культура, быт и мировоззрение горных жителей, то это идеальное место для знакомства с ними. Неподалеку Верховины, в селе Верхний Ясенево, жил и "работал" последний карпатский знахарь Нечай.



Река Черный Черемош / verkhovyna.life

Ярым путешественникам стоит посетить село Буркут, которое еще называют "деревней призраком". Придется проехать более 35 километров по грунтовым дорогам, но на финише вы попадете в заброшенный и по сути мертвый карпатский поселок, где история остановилась 50 лет назад. В 19 веке Буркут был курортом, где находился уникальный по своему составу, минеральный источник. В свое время здесь лечилась от туберкулеза Леся Украинка, поэтому можно прогуляться теми же тропами, которые любила известная украинская писательница.

Лучшие автомобили для путешествия по Карпатам:

SKODA KODIAQ в которой с легкостью может поместиться 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому вы и ваши дети могут брать все что угодно. SKODA KODIAQ удобно передвигаться не только по городу, но и грунтовых дорогах и гравийном покрытие, которые ждут вас в Карпатах.



SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com

SKODA KAROQ, которая не "ударит" по вашему бюджету, средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Особенностью является OFF ROAD – это режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. В багажник вы сможете компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 л и 1630 со сложенными сиденьями).



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

SKODA KAMIQ, которая сочетает в себе преимущества практического кроссовера и внедорожника, он выдержит дороги в горах. Расходы топлива этого кроссовера от 4 литров на 100 километров. Как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection). Также эта модель может быть оснащена передовыми технологиями, например Sport Chassis Control – режим спортивного вождения.



SKODA KAMIQ / skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:

Хорошего путешествия!