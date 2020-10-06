Україна має насичену історію, тому на її території є безліч унікальних історичних місць та видатних пам'яток. Кожне, по праву, особливе та цікаве. Одне з таких є відреставрований палац останнього українського гетьмана, який дивує туристів своїм вишуканим стилем.

Travel24 розповість вам про перлину минулого століття – палац Кирила Розумовського.

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Історія

Місто Батурин граф Кирило Розумовський отримав у подарунок від імператриці Єлизавети у 1750 році. За задумом, воно мало стати столичним містечком з власним університетом. У 1754 році заради реалізації величних задумів до міста запросили італійця Антоніо Рінальді, що зажив великого авторитету на будівництві палацу Казерта поблизу Неаполя. Але роботи зі спорудження міста так і не розпочалися…

У 1799 – 1803 роках на замовлення Кирила Розумовського за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона на околиці Батурина було споруджено великий палацово-парковий комплекс. Проте, сам Розумовський не дожив до кінця будівництва свого маєтку, померши від інфаркту на руках у своєї служниці. З міркувань графа, палац повинен був виконувати роль штаб-квартири для українських гетьманів, куди б вони з'їжджалися на термінові наради. Однак відразу після його смерті гетьманів більше не призначали.



Сучасний вигляд палацу Кирила Розумовського / learning.ua

Спадкоємці відмовилися від маєтку за його провінційність і палац залишився простоювати в забутті. Близько 100 довгих років маєток простоював без діла, але в 1908 році онук гетьмана вирішив взятися за замок і повернути йому колишній вигляд. Але і цьому не судилося реалізуватися, адже наближався 1917 рік, і за вікнами вже "виднілися червоні прапори".

У 2002 році Кабінетом Міністрів України була ухвалена комплексна програма відбудови пам'яток заповідника "Гетьманська столиця", яка була успішно реалізована. Сучасного вигляду палац отримав у 2003 році, а у серпні 2009 року було повністю закінчено масштабну відбудову цієї споруди, зокрема, палацовий комплекс та оновлено експозиції.

Інтер'єр палацу

Розкішний палац виконаний в стилі раннього бароко зі всіма властивими йому квітами і форою. Неймовірне місце для творчих шукань і натхнення. Зараз палац налічує 55 кімнат.



Одна з кімнат у палаці Кирила Розумовського / ukraine-is.com

Значну частину нинішньої картинної колекції Батурин отримав у подарунок від Львівської галереї. Тут постають портрети майже всіх українських гетьманів: Вишневецький, Хмельницький, Дорошенко, Конашевич-Сагайдачний, Многогрішний, Брюховецький та інші.



Картинна галерея у палаці / baturin-capital.gov.ua

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Цікаві факти

Унікальністю палацу гетьмана України Кирила Розумовського в Батурині є те, що це єдиний збережений гетьманський палац на території України

В палаці знаходиться нотна збірка К. Розумовського, що вціліла до наших днів. Гетьман любив класичну музику, дружив з Моцартом та Бетховеном. Останній подарував Розумовському три свої квартети

Особливою в палаці є освячена домова церква з оригінальними іконами XVII-XIX ст., до якої Святійший Патріарх Філарет передав часточку мощів Святої Варвари



Домова церква на території палацу / baturin-capital.gov.ua

Лише в батуринському палаці зберігаються оригінальні речі, які належали самому Кирилу Розумовському та були передані заповіднику нащадком гетьмана Грегором Розумовським

На території палацу Розумовського знімали сцену для мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" – коли Вакулу приймала у своєму палаці імператриця

Також варто завітати у цитадель Батуринської фортеці – це територія перед входом в палац Розумовського. В околицях багато цікавих деталей: від колодязя до симпатичних дерев'яних альтанок. Зліва від палацу садова огорожа – розташована по схилу гори. Праворуч – неймовірний краєвид на пам'ятки "зеленого краю".



Цитадель Батуринської фортеці / baturin-capital.gov.ua

Приємної подорожі!