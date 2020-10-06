Український Версаль: неймовірно красивий палац Кирила Розумовського в Батурині
Україна має насичену історію, тому на її території є безліч унікальних історичних місць та видатних пам'яток. Кожне, по праву, особливе та цікаве. Одне з таких є відреставрований палац останнього українського гетьмана, який дивує туристів своїм вишуканим стилем.
Travel24 розповість вам про перлину минулого століття – палац Кирила Розумовського.
Читайте також: Унікальний замок старого світу у Франції: романтичний Мон-Сен-Мішель
Історія
Місто Батурин граф Кирило Розумовський отримав у подарунок від імператриці Єлизавети у 1750 році. За задумом, воно мало стати столичним містечком з власним університетом. У 1754 році заради реалізації величних задумів до міста запросили італійця Антоніо Рінальді, що зажив великого авторитету на будівництві палацу Казерта поблизу Неаполя. Але роботи зі спорудження міста так і не розпочалися…
У 1799 – 1803 роках на замовлення Кирила Розумовського за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона на околиці Батурина було споруджено великий палацово-парковий комплекс. Проте, сам Розумовський не дожив до кінця будівництва свого маєтку, померши від інфаркту на руках у своєї служниці. З міркувань графа, палац повинен був виконувати роль штаб-квартири для українських гетьманів, куди б вони з'їжджалися на термінові наради. Однак відразу після його смерті гетьманів більше не призначали.
Сучасний вигляд палацу Кирила Розумовського / learning.ua
Спадкоємці відмовилися від маєтку за його провінційність і палац залишився простоювати в забутті. Близько 100 довгих років маєток простоював без діла, але в 1908 році онук гетьмана вирішив взятися за замок і повернути йому колишній вигляд. Але і цьому не судилося реалізуватися, адже наближався 1917 рік, і за вікнами вже "виднілися червоні прапори".
У 2002 році Кабінетом Міністрів України була ухвалена комплексна програма відбудови пам'яток заповідника "Гетьманська столиця", яка була успішно реалізована. Сучасного вигляду палац отримав у 2003 році, а у серпні 2009 року було повністю закінчено масштабну відбудову цієї споруди, зокрема, палацовий комплекс та оновлено експозиції.
Інтер'єр палацу
Розкішний палац виконаний в стилі раннього бароко зі всіма властивими йому квітами і форою. Неймовірне місце для творчих шукань і натхнення. Зараз палац налічує 55 кімнат.
Одна з кімнат у палаці Кирила Розумовського / ukraine-is.com
Значну частину нинішньої картинної колекції Батурин отримав у подарунок від Львівської галереї. Тут постають портрети майже всіх українських гетьманів: Вишневецький, Хмельницький, Дорошенко, Конашевич-Сагайдачний, Многогрішний, Брюховецький та інші.
Картинна галерея у палаці / baturin-capital.gov.ua
Цікаво: Маршрут вихідного дня Україною: замки, фортеці та палаци
Цікаві факти
- Унікальністю палацу гетьмана України Кирила Розумовського в Батурині є те, що це єдиний збережений гетьманський палац на території України
- В палаці знаходиться нотна збірка К. Розумовського, що вціліла до наших днів. Гетьман любив класичну музику, дружив з Моцартом та Бетховеном. Останній подарував Розумовському три свої квартети
- Особливою в палаці є освячена домова церква з оригінальними іконами XVII-XIX ст., до якої Святійший Патріарх Філарет передав часточку мощів Святої Варвари
Домова церква на території палацу / baturin-capital.gov.ua
- Лише в батуринському палаці зберігаються оригінальні речі, які належали самому Кирилу Розумовському та були передані заповіднику нащадком гетьмана Грегором Розумовським
- На території палацу Розумовського знімали сцену для мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" – коли Вакулу приймала у своєму палаці імператриця
Також варто завітати у цитадель Батуринської фортеці – це територія перед входом в палац Розумовського. В околицях багато цікавих деталей: від колодязя до симпатичних дерев'яних альтанок. Зліва від палацу садова огорожа – розташована по схилу гори. Праворуч – неймовірний краєвид на пам'ятки "зеленого краю".
Цитадель Батуринської фортеці / baturin-capital.gov.ua
Приємної подорожі!