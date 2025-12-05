Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Karpaty.info.

Які замки Закарпаття варто відвідати взимку?

Вже почалася зима, а це означає, що настав час планувати мандрівку у грандіозні та атмосферні місця. Замки Закарпаття саме під час цієї пори виглядають особливо чарівно.

1. Замок Паланок

Замок оповитий легендами, які лише підсилюють його містичну атмосферу. За переказами, колись він стояв на протилежному березі Латориці, але нечиста сила нібито перенесла його разом із горою на інший бік річки. Наймоторошніша легенда пов'язана з "коридором смерті", пасткою, куди потрапляли нападники. Сходи прибиралися, а зверху лили гарячу смолу, і долинали жахливі крики, що мали відлякувати ворогів.

Замок Паланок / інстаграм lalawood.com.ua

У дворі Верхнього замку досі лежить загадкова мармурова плита з отвором і променями: її вважають то компасом, то сонячним годинником, то схемою підземель. А ще переказують, що на дні колодязя видно колеса карети, яка нібито могла підземними ходами дістати власника фортеці аж до Трансільванії.

2. Ужгородський замок

Як пише Закарпатська обласна рада, за однією з легенд, польський воєвода хотів захопити Ужгородський замок, яким тоді володіли графи Другети. Замаскувавшись, він проник у фортецю й зміг вивідати її таємниці, адже дочка графа закохалась у нього й ненароком видала все, що знала. Дізнавшись про зраду, батько наказав замурувати дівчину живцем у стіну замку. Кажуть, що опівночі її привид досі блукає коридорами в пошуках коханого.

Зараз Ужгородський замок одна з найважливіших пам'яток Карпат. За тисячу років він пережив безліч воєн, правителів і легенд, тому привертає увагу туристів своєю атмосферою та історією.



Ужгородський замок / фото Anga Travel

3. Палац Шенборнів

Одна з найоригінальніших споруд Закарпаття, адже його збудували лише наприкінці 19 століття в неоромантичному стилі. Його архітектура має астрологічний задум: 365 вікон відповідають дням року, 52 кімнати тижням, а 12 входів місяцям.

Палац Шенборнів / інстаграм ladanivskyy

Палац оточений великим парком із рідкісними деревами: сакурами, канадськими ялинами, рожевими буками та іншими екзотами. Максимально незвичайне, але гарне місце, яке варто відвідати бодай раз в житті.

Які ще замки України відвідати туристам?