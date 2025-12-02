До прикладу, завітайте у Підгорецький, Олеський та Жовківський замки.​ 24 Канал із посиланням на "Вікімандри" розповість про них докладніше.

Чому Підгорецький, Олеський і Жовківський замки варто побачити взимку?

Підгорецький замок.

Він розташований у селі Підгірці Золочівського району, за 80 кілометрів від Львова, та є частиною структури Львівської національної галереї мистецтв як музей‑заповідник. Це палацово-оборонний комплекс XVII століття з бастіонами, терасним парком і костелом святого Йосифа.

Його часто називають "українським Версалем" – завдяки тривалій реставрації та за поєднання величної архітектури й атмосфери. Так, зазначають "Фотографії Старого Львова", цей замок знаний не лише архітектурою, а й легендою про Білу пані – привида, що блукає коридорами.

Підгорецький замок узимку: дивіться відео viola.lifeandtravel

Олеський замок.

Це найстаріший із трійці, відомий з XIII століття, а розташований у селищі Олесько за 70 кілометрів від Львова. Він також є музеєм‑заповідником із колекцією живопису, скульптури та ікон. Зауважмо тільки, що взимку територія замку та внутрішні експозиції працюють за скороченим графіком.

А проте сніги й тумани навколо замкової гори роблять саме зимові екскурсії особливо фотогенічними. А невеликі зали з експозиціями дозволять із користю та цікавістю перечекати холод усередині.​

Олеський замок узимку: дивіться відео travelsesh

Жовківський замок.

Він стоїть у центрі Жовкви та разом із ринковою площею формує частину історико-архітектурного заповідника міста. Після тривалої реставрації в замку відкрито 11 залів на близько 700 "квадратах", де демонструють до 200 експонатів, зокрема портрети, ікони та декоративне мистецтво.

Узимку замок працює та є зручною локацією для денної поїздки з Львова – адже розташований всього приблизно за 25 кілометрів. А ще можна комфортно поєднати візит із прогулянкою старою Жовквою.

Жовківський замок узимку: дивіться відео testovgroup

