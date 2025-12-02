До прикладу, завітайте у Підгорецький, Олеський та Жовківський замки. 24 Канал із посиланням на "Вікімандри" розповість про них докладніше.
Дивіться також Навіть місцеві не знають, що в самому центрі Львова можна побачити справжній замок
Чому Підгорецький, Олеський і Жовківський замки варто побачити взимку?
Підгорецький замок.
Він розташований у селі Підгірці Золочівського району, за 80 кілометрів від Львова, та є частиною структури Львівської національної галереї мистецтв як музей‑заповідник. Це палацово-оборонний комплекс XVII століття з бастіонами, терасним парком і костелом святого Йосифа.
Його часто називають "українським Версалем" – завдяки тривалій реставрації та за поєднання величної архітектури й атмосфери. Так, зазначають "Фотографії Старого Львова", цей замок знаний не лише архітектурою, а й легендою про Білу пані – привида, що блукає коридорами.
Підгорецький замок узимку: дивіться відео viola.lifeandtravel
Олеський замок.
Це найстаріший із трійці, відомий з XIII століття, а розташований у селищі Олесько за 70 кілометрів від Львова. Він також є музеєм‑заповідником із колекцією живопису, скульптури та ікон. Зауважмо тільки, що взимку територія замку та внутрішні експозиції працюють за скороченим графіком.
А проте сніги й тумани навколо замкової гори роблять саме зимові екскурсії особливо фотогенічними. А невеликі зали з експозиціями дозволять із користю та цікавістю перечекати холод усередині.
Олеський замок узимку: дивіться відео travelsesh
Жовківський замок.
Він стоїть у центрі Жовкви та разом із ринковою площею формує частину історико-архітектурного заповідника міста. Після тривалої реставрації в замку відкрито 11 залів на близько 700 "квадратах", де демонструють до 200 експонатів, зокрема портрети, ікони та декоративне мистецтво.
Узимку замок працює та є зручною локацією для денної поїздки з Львова – адже розташований всього приблизно за 25 кілометрів. А ще можна комфортно поєднати візит із прогулянкою старою Жовквою.
Жовківський замок узимку: дивіться відео testovgroup
Які ще цікаві зимові магніти Львівщини варто відвідати?
Державний історико‑культурний заповідник "Тустань" біля села Урич є одним із найвідвідуваніших туристичних брендів області. Це скельний масив із реконструкціями дерев’яної фортеці, віртуальними моделями та зимовими маршрутами.
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" також популярний узимку завдяки мережі маркованих піших маршрутів. А ще там є можливості поєднати прогулянки в горах із катанням на невеликих локальних гірськолижних трасах.