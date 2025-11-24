Мовиться про палац Туркулів-Комелло на Пекарській, 50а. І 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про нього докладніше.

Чому варто прогулятися біля палацу Туркулів-Комелло у Львові?

Захований у зеленій частині вулиці Пекарської, цей львівський романтичний неоготичний палац був зведений у 1840-х роках. Його замовила родини Дідушицьких, і, цілком можливо, він став першою будівлею львівської ранньої неоготики.

Як пишуть на "Фотографіях Старого Львова", одна з власниць, вдова Теодозія Дідушицька, особливо запам'яталася – у ставку біля палацу вона влаштувала купальню для львів'ян, бо тих прогнали черниці з сусіднього монастирського ставу.

Фасади самого палацу з ажурними башточками, стрільчастими арками й високими вікнами нагадують старовинні венеційські вілли, а навколо колись простягався пишний парк.​ Поруч із палацом збереглися залишки декоративної огорожі, колись прикрашеної гербами власників, та автентичні ворота.

До середини ХХ століття палац змінив кількох власників – від поляків Туркулів до знатної італійської родини Комелло, звідки й сучасна назва. А після 1939 року будівля потрапила у власність Львівського ветеринарного університету.

Палац Туркулів-Комелло – просто за кілька кроків від площі Ринок: дивіться відео olena_dvorkina

Саме через цю обставину багато львів'ян і гостей міста просто не знають, що за 15 хвилин пішки від площі Ринок стоїть цей розкішний палац. А він, між іншим, зберіг оригінальні риси інтер'єру – мармурові каміни, гвинтові сходи, розписи й оздоблення.​

На жаль, доступ для туристів обмежено – тут функціонує факультет університету. Проте екстер'єр палацу – ідеальний для фото й справжніх архітектурних променадів. Місце залишається тихим і без натовпів, тож можна спокійно насолодитися атмосферою та зробити екскурсію вздовж цілої Пекарської, де є ще кілька старовинних садиб.

