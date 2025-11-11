Плануєте подорож мальовничими куточками Заходу України? Залишайтеся з нами та дізнавайтеся всі деталі від 24 Каналу з посиланням на "УкраїнаІнкогніта".

Які замки Заходу України мають мальовничі краєвиди?

1. Хустський замок

Замок був збудований ще в 12 столітті для охорони Соляного шляху зі Солотвина. Протягом своєї історії він переходив під владу Угорщини та Галицько-Волинського князівства і неодноразово ставав об'єктом нападів турків і татар. У 1766 році блискавка влучила у порохові склади, спричинивши масштабну пожежу, яка зруйнувала фортецю. Але зараз з локації відкривається чарівний краєвид.

Замок у місті Хуст / Колаж 24 Каналу, фото Олександра Мальона

Адреса розташування: вулиця Замкова, Хуст, Закарпатська область, 90400.

2. Замок Паланок

Замок Паланок у Мукачеві розташований на вулканічному пагорбі, що відкриває величні панорами міста та навколишніх Карпат. Зведений у 14 столітті, він відігравав стратегічну роль у захисті регіону і неодноразово переходив під владу різних держав, зберігши багату історію та архітектурну привабливість.

Замок Паланок / фото "СрібнийВодограй"

Адреса розташування: вулиця Замкова гора, Мукачево, Закарпатська область, 89611.

3. Невицький замок

Як пише "ІнститутІсторіїУкраїни", Невицький замок розташований на пагорбі над долиною річки Уж, відкриваючи мальовничі види на навколишні гори та ліси Закарпаття. Фортеця була зведена у 13 – 14 століттях, як оборонна споруда проти нападу татар і монголів.

Адреса розташування: вулиця Ужанська, 105, село Кам'яниця, місто Ужгород.

4. Олеський замок

Олеський замок був збудований у 13 – 14 століттях і служив оборонною фортецею для захисту регіону. Протягом століть він переходив під владу різних держав, а сьогодні замок є популярним туристичним об'єктом і музеєм, що зберігає багату історичну та культурну спадщину.

Олеський замок / фото "Карпатіум"

Адреса розташування: вулиця Замкова, 30, Олесько, Львівська область, 80533.

