Що відомо про церкву без стін у Кривому Розі?
На початку 20 століття на території Кривого Рогу діяло понад десять храмів і молитовних будинків, але з приходом радянської влади релігія почала поступово зникати: церкви закривали або руйнували.
Попри це, мешканці міста вірили, що віра й храми ще повернуться. Одним із найвідоміших був храм Олександра Невського, зведений у 1898 році на станції Довгинцево. Його побудували залізничники, які прагнули мати власний молитовний дім.
Храм Олександра Невського у приблизно 1940-х роках / фото Kryvyi-Rig
Після встановлення радянської влади в Україні почалася активна антирелігійна кампанія. У 1920 – 1930-х роках кількість парафіян стрімко скоротилася: якщо у 1929 році їх було понад п'ятсот, то вже у 1931 залишилося лише двадцять шість.
Через це громада ухвалила рішення про саморозпуск, а храм перетворили на спортзал, який діяв до 1941 року. Під час німецької окупації богослужіння відновилися й продовжувалися навіть після визволення міста у 1944 році.
Як церкву перебудували?
Після розпаду СРСР релігія знову почала повертатися в життя криворіжців. Однак місце, де колись стояв храм Олександра Невського, потрапило в зону обвалення, тому відновити споруду стало неможливо. Тоді місцеві мешканці власними силами перетворили руїни старої церкви, як символ віри та пам'яті. Люди облаштували це місце для богослужінь, освятили його й зберігають, як нагадування про історію християнства в місті.
Стара церква Олександра Невського / Колаж 24 Каналу, фото Wikimapia
Сьогодні у Кривому Розі діє нова церква Святого Олександра Невського, розташована на вулиці Сільськогосподарській, 10.
Знайти ж стару церкву зовсім неважко: вона облаштована просто й скромно, але справляє сильне враження. Водночас територія залишається небезпечною: обвали розташовані всього за двісті метрів, тож зсув ґрунту може статися будь-якої миті.
Адреса розташування старої церкви: село Довгинцеве, Кривий Ріг.
Що відвідати у Кривому Розі?
