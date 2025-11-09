Мовиться про вулицю Євгена Коновальця. І 24 Канал із посиланням на "Інформатор" розповість про неї докладніше.

Найдовша у Франківську з унікальною історією: що варто знати про вулицю Коновальця?

Це не просто дорога – а своєрідна нитка часу, яка поєднує величезний спектр подій, імен та архітектурних стилів. А назва її – вулиця Коновальця в Івано-Франківську.

Довжина вулиці перевищує 5 кілометрів. Вона починається від центральної частини міста і простягається до південних околиць, переходячи у напрямок до села Опришівці та басейну річки Бистриця Надвірнянська.

Як уточнює портал frankivsk-future, Коновальця вважають найдовшою з понад 500 вулиць Івано-Франківська, бо вона тягнеться на 5600 метрів. Але так було не завжди – а стало з 1965 року, коли до міста приєднали село Опришівці, що значно збільшило довжину нинішньої вулиці Коновальця.

В історії вулиця мала кілька назв. Наприклад, тривалий час її знали як Зосину Волю, це на честь доньки польських магнатів Потоцьких Софії, відомої добротою і благодійністю. Саме за її проханням на цій землі збудували притулок для нужденних.

Найбільш відома, звісно, сучасна назва вулиці, з 1993 року – на честь Євгена Коновальця, політичного діяча і військового командира часів ЗУНР. Також є інші зв'язки з військовим минулим – у кінці XIX століття тут постали казарми, які пізніше використовували армії ЗУНР, Польщі та СРСР.

Сьогодні вулиця Коновальця є важливою транспортною артерією міста. А також культурною візитівкою, бо на ній розташовані як історичні об'єкти, так і сучасні будівлі, парки, кав'ярні та інші заклади.

