П'ять таких знакових місць на свій смак назвали у відео в тіктоці list_guide_if. І 24 Канал розповість про них докладніше.

Гіди радять: що подивитися в Івано-Франківську?

Кожне з цих місць має свою історію та неповторну атмосферу. І кожне зробить подорож містом справжньою насолодою.

Палац Потоцьких. Це архітектурна перлина Івано-Франківська, збудована у XVII столітті як резиденція магнатського роду. Ця пам'ятка є одним із символів міста, там регулярно проводять культурні заходи, концерти та виставки. Палац зберігає історію та служить простором для сучасних інновацій у царині культури.​

Вулиця Труша. Це найкоротша й одна з найвужчих вулиць Івано-Франківська, а названа на честь видатного українського художника Івана Труша. Вона зберегла історичне обличчя з автентичними фасадами, кав'ярнями та затишною атмосферою. Прогулянка тут допоможе відчути дух старого міста та його мистецьку спадщину.​

Музей мистецтв Прикарпаття. Це унікальний заклад, розташований у колишньому римо-католицькому костелі XVII століття. Тут є полотна найкращих українських і закордонних майстрів, а також твори видатного різьбяра Йогана Георга Пінзеля. Музей популярний як серед туристів, так і серед місцевих поціновувачів мистецтва.​

Бастіон. Це простір історії та сучасного мистецтва у центрі міста. Тут є кав'ярня, ресторан та мистецькі експозиції, розташовані у фортечних мурах XVII століття. Як зазначає портал karpaty.info, один із бастіонів Станіславської фортеці реставрували у 2002 році, а залишки старовинного муру органічно вплели у нову будівлю. Це місце, де можна насолодитися атмосферою історії, сучасної культури та гостинності Прикарпаття.

Вулиця Крушельницької. Вона коротка, але історично важлива, також розташована у самому центрі міста. Вулицю назвали на честь знаменитої співачки Соломії Крушельницької, вона відома будинками з архітектурним та культурним значенням та атмосферою затишку і водночас історичного шику.

