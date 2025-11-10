Чтобы узнать больше интересных деталей об этой локации, читайте статью от 24 Канала со ссылкой на KryvyiRigFuture.

Что известно о церкви без стен в Кривом Роге?

В начале 20 века на территории Кривого Рога действовало более десяти храмов и молитвенных домов, но с приходом советской власти религия начала постепенно исчезать: церкви закрывали или разрушали.

Несмотря на это, жители города верили, что вера и храмы еще вернутся. Одним из самых известных был храм Александра Невского, возведенный в 1898 году на станции Довгинцево. Его построили железнодорожники, которые стремились иметь собственный молитвенный дом.

Храм Александра Невского в примерно 1940-х годах / фото Kryvyi-Rig

После установления советской власти в Украине началась активная антирелигиозная кампания. В 1920 – 1930-х годах количество прихожан стремительно сократилось: если в 1929 году их было более пятисот, то уже в 1931 осталось лишь двадцать шесть.

Поэтому община приняла решение о самороспуске, а храм превратили в спортзал, который действовал до 1941 года. Во время немецкой оккупации богослужения возобновились и продолжались даже после освобождения города в 1944 году.

Как церковь перестроили?

После распада СССР религия снова начала возвращаться в жизнь криворожан. Однако место, где когда-то стоял храм Александра Невского, попало в зону обрушения, поэтому восстановить сооружение стало невозможно. Тогда местные жители собственными силами превратили руины старой церкви, как символ веры и памяти. Люди обустроили это место для богослужений, освятили его и хранят, как напоминание об истории христианства в городе.

Старая церковь Александра Невского / Коллаж 24 Канала, фото Wikimapia

Сегодня в Кривом Роге действует новая церковь Святого Александра Невского, расположенная на улице Сельскохозяйственной, 10.

Найти же старую церковь совсем нетрудно: она обустроена просто и скромно, но производит сильное впечатление. В то же время территория остается опасной: обвалы расположены всего в двухстах метрах, поэтому оползень может произойти в любой момент.

Адрес расположения старой церкви: село Довгинцево, Кривой Рог.

