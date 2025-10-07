Представьте город, который тянется на сотни километров, под ногами имеет сокровища железа и стали, а над головой хранит истории, которые могут удивить даже самого требовательного путешественника. Это – Кривой Рог. Мы подготовили для вас интересную историю города и его особенности, поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать детали от 24 Канала со ссылкой на Украина Инкогнита.

Смотрите также В Украине располагается самый длинный деревянный железнодорожный мост Европы: где его увидеть

В чем уникальность Кривого Рога?

Кривой Рог – это город, который поражает не только своими масштабами, но и уникальностью. Это самый большой город среди необластных центров Украины, где проживает более 619 тысяч человек. По площади он занимает седьмое место в стране, а по длине первое: от крайних точек городских карьеров, куда ежедневно направляются рабочие, город простирается на невероятные 126 километров.



Скоростной трамвай Кривого Рога / фото Кривой Рог ПОСТ

Если же измерять за пределами городского совета – это все равно 61 километров, что делает его одним из самых длинных в Европе. Но масштабы не единственная его особенность. Кривой Рог – это единственный город в Украине с подземным трамваем. Его две линии простираются на 18 километров, насчитывают 11 станций, из которых три полностью подземные и еще три наполовину подземные. Ежедневно им пользуются около 80 тысяч пассажиров. Этот уникальный транспорт не просто удобство, а настоящая туристическая особенность, что делает Кривой Рог городом, который стоит открыть для себя.



Провал над шахтами / фото Кривой Рог ПОСТ

В 1931 году в Кривом Роге был создан Криворожский металлургический завод – одно из крупнейших подобных предприятий в Европе на тот период. В послевоенное время его мощность и значение стали символом промышленности Украины. Как отмечает Gazeta.ua, после обретения независимости завод получил название "Криворожсталь" и стал известным из-за сложной истории приватизаций, кульминацией которой стало приобретение предприятия миллиардером из Индии за рекордные 42,2 миллиарда гривен.

Смотрите также Еноты, медведи и акулы на вытянутую руку: где возле Львова посмотреть на животных

Сегодня это мощное предприятие носит имя Арселор Миттал Кривой Рог. Кроме него, город имеет ряд других металлургических заводов, большинство из которых принадлежит холдингу Метинвест. Самым интересным являются огромные карьеры, провалы и отвалы, которые будто пейзажи из фантастического фильма об инопланетных мирах. Это места, где природа и промышленность создали невероятные ландшафты, похожие на горные хребты с вершинами и крутыми склонами.

Также в Кривом Роге есть своя "зона отчуждения" – это территория над старыми рудными шахтами, часть из которых взорвали в 1941 году во время отступления. Иногда земля над шахтами проваливается, образуя огромные кратеры, напоминающие сюжеты из фантастических фильмов. Самый большой из таких провалов, который удалось увидеть, имел глубину более двухсот метров: жуткое зрелище, которое невозможно забыть.



Провал над шахтами / фото Кривой Рог ПОСТ



Какие еще интересные локации можно увидеть в Кривом Роге?