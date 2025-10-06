Необычная колея шириной 750 миллиметров начинается с пристанционного городка Антоновка на Полесье и простирается на 106 километров до станции Заречное. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraїner.

Где увидеть самый длинный деревянный железнодорожный мост?

Узкоколейка, которую местные жители называют "поездок", "узкая", "полесский трамвай" или "кукушка", имеет более чем столетнюю историю. Точная дата начала строительства железной дороги неизвестна. Но, как говорится в проекте "Железнодорожный перекресток", ориентировочно это был 1895 год.

Сначала железную дорогу использовали для перевозки древесины, позже – торфа. Во время Первой мировой войны узкоколейка стала важным стратегическим военным объектом.

За нее продолжались ожесточенные бои, ведь железная дорога была едва ли не единственным быстрым средством перевозки солдат и техники через непроходимую болотистую местность.



Железнодорожный мост через реку Стырь / Фото Inclusive Travels in Ukraine

Во времена Второй мировой войны железная дорога была разрушена, после чего только в 1970 – 1980 годах узкоколейка получила свой современный вид.

На перегоне Белое – Мельница есть уникальный мост через реку Стырь. Это единственный большой деревянный железнодорожный мост в Украине и самый длинный деревянный железнодорожный мост в Европе длиной 153 метров.

Где на карте в Украине располагается самый длинный деревянный железнодорожный мост

Мост был построен в 1906 году, а по другим данным – 1908 года. Кроме этого моста, на узкоколейке есть еще 30 небольших мостов – все деревянные.

Обратите внимание. Туристические рейсы по узкоколейке осуществляли до 2021 года. Теперь же местные активисты стремятся восстановить туристическую локацию.

