Что сегодня больше известен в сети как "какое-то заброшенное здание" возле вокзала – а зря, потому что там до сих пор красиво. Поэтому 24 Канал благодаря wikipedia расскажет о ней подробнее.

Это здание появилось в середине 1920-х годов по заказу нефтяной компании Polmin, которая активно формировала свою инфраструктуру в регионе. И вот оно стало местом элитных приемов, театральных вечеров и бальных выступлений, отражавших на украинских землях дух польской части Галичины.

Как отмечает Туристическо-информационный центр Дрогобыча в фейсбуке, это все переросло в казино для работников нефтеперерабатывающего завода. Интересно, что архитектором дома является Ян Семкович, соавтор дрогобычской ратуши.

Итак, казино "Польмин" стало сердцем целой автономной колонии возле завода, где рядом функционировали школа, стадион, бассейн и больница. Главное здание отличалось стилями функционального модерна и арт-деко, большим банкетным залом и террасой со стеклянными дверями, а интерьеры украшали роскошные люстры и мраморные порталы.

К сожалению, в годы Второй мировой войны и советского периода части здания перестроили, еще больше потеряли. На сегодня "Польмин" сохранился лишь фрагментарно, а его былое величие можно увидеть на старых открытках, фотографиях или в архитектурных исследованиях.

Так теперь выглядит здание бывшего Польминовского казино в Дрогобыче / Смотрите фото _visit_ukraine_

К слову, в комментариях к сообщению выше отметили, что в дверях бывшего казино есть огромная щель. Поэтому можно заглянуть внутрь, а там неплохо сохранился аутентичный интерьер. Только подходить к дому следует осторожно – он все же аварийный.

