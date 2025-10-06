Що на сьогодні більше відомий у мережі як "якась занедбана будівля" біля вокзалу – а дарма, бо там досі красиво. Тож 24 Канал завдяки wikipedia розповість про неї докладніше.

Ця будівля постала у середині 1920-х років на замовлення нафтової компанії Polmin, яка активно формувала свою інфраструктуру у регіоні. І от вона стала місцем елітних прийомів, театральних вечорів й бальних виступів, що відбивали на українських землях дух польської частини Галичини.

Як зазначає Туристично-інформаційний центр Дрогобича у фейсбуці, це все переросло у казино для працівників нафтопереробного заводу. Цікаво, що архітектором будинку є Ян Семкович, співавтор дрогобицької ратуші.

Отже, казино "Польмін" стало серцем цілої автономної колонії біля заводу, де поряд функціонували школа, стадіон, басейн і лікарня. Головна будівля вирізнялася стилями функціонального модерну та артдеко, великим банкетним залом і терасою зі скляними дверима, а інтер'єри прикрашали розкішні люстри та мармурові портали.

На жаль, у роки Другої світової війни та радянського періоду частини будівлі перебудували, ще більше втратили. На сьогодні "Польмін" зберігся лише фрагментарно, а його колишню велич можна побачити на старих листівках, світлинах чи в архітектурних розвідках.

Такий тепер має вигляд будівля колишнього Польмінівського казино у Дрогобичі / Дивіться фото _visit_ukraine_

До слова, у коментарях до допису вище зазначили, що у дверях колишнього казино є величезна щілина. Тож можна зазирнути всередину, а там непогано зберігся автентичний інтер'єр. Тільки підходити до будинку слід обережно – він все ж аварійний.

