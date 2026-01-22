Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Sveta Vorobiova.

Яку локацію в Одесі варто терміново побачити всім туристам?

Останніми днями Україну накрили сильні морози, перетворивши багато куточків країни на справжні зимові декорації з кінофільму. Одеса не стала винятком – у соцмережах масово з'являються світлини та відео, на яких туристи й місцеві жителі показують, як замерзли міські пляжі та узбережжя, зокрема пляж Ланжерон.

Як виглядають пляжі Одеси: дивитись відео

В окремих місцях холод був настільки сильним, що на пляжах утворилися мініковзанки. Люди виходять просто до моря, катаються на ковзанах і знімають видовищні відео. У поєднанні з бурхливими хвилями Чорного моря це створює майже нереальну, атмосферну картину.

Люди буквально катаються на ковзанах: дивитись відео

Особливої популярності набула ще одна впізнавана локація – відомі двері на одеському пляжі, дивіться нижче фото Анни Михайленко. Вони й раніше приваблювали туристів, а тепер, вкриті кригою та бурульками, виглядають по-справжньому казково та сюрреалістично, перетворившись на одну з найфотогенічніших зимових локацій міста.

Двері на пляжі Одеси / фото Анни Михайленко

Які ще неймовірні локації варті уваги туристів?