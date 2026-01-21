Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Alp.com.ua.
Бакота: де це і чим відома?
Бакота – унікальна локація в Хмельницькій області, яка поєднує мальовничі пейзажі, спокій та історичну спадщину. Сьогодні це тиха Бакотська затока на території Національного парку "Подільські Товтри", а колись тут було звичайне село, затоплене у 1980-х роках під час створення Дністровського водосховища.
Щодо походження назви села, існують дві основні версії. Одна пов'язує її з румунським словом "бакота", що означає "шматок" або "кусень", пише "Карпатіум". Інша версія стверджує, що назва походить від давньоруської мови і перекладається як "бажане" чи "чудове місце".
Найвідоміша точка – це оглядова Біла гора, звідки відкривається одна з найкрасивіших панорам України. Поруч знаходиться Бакотський скельний монастир, вирубаний у вапняковій скелі, який можна поєднати з прогулянкою до оглядового майданчика.
Бакота взимку / інстаграм bakota.saga
Яка історія Бакоти?
Колись село Бакота було центром Подністров'я та важливим духовним осередком. Монахи жили у печерах скельного монастиря, приймали подорожніх і молилися серед природних терас. У 20 столітті територію затопили під час будівництва Новодністровської ГЕС, а село пішло під воду. Через це Бакоту часто називають "українською Атлантидою".
Що цікавого подивитися?
- Бакотський скельний монастир: печери, келії, каплиця та джерело. Місце духовне, тому важливо поводитися тихо.
- Біла гора: головний оглядовий майданчик із панорамою на затоку та Подільські Товтри.
- Менш відомі точки: оглядові під Білою скелею, Зміїна бухта, пляж Теремки, мис Веприк.
Неймовірна Бакота: дивитись відео
Як дістатися до Бакоти?
- Автомобілем: через Кам'янець-Подільський та Стару Ушицю до оглядових майданчиків і стежок. Дорога місцями вузька та з ямами.
- Громадським транспортом: автобус або поїзд до Кам'янця, потім маршрутка до Старої Ушиці і останні 5 – 7 кілометрів пішки або попуткою.
- Водний варіант: SUP-дошки, каяки або катери з сусідніх точок Дністра – відкриває Бакоту з іншого ракурсу.
Важливо: перевіряйте, що вказано саме Бакоту у Хмельницькій області, а не однойменну локацію в Тернопільській.
Де зупинитися і як відпочити?
Бакота підходить для кемпінгу та тихого відпочинку:
- Зміїна бухта: спокійне місце з рівними платформами під намети.
- Під Білою скелею: близько до оглядового майданчика, зручний старт для ранкового трекінгу.
- Пляж Теремки: піщана зона для купання, SUP і каяків.
- Стоянка "дауншифтерів": неформальна зона для коротких мандрівок.
