Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Alp.com.ua.

Дивіться також Вершина, яку підкорив сам Іван Франко, перетворилась на крижане королівство

Бакота: де це і чим відома?

Бакота – унікальна локація в Хмельницькій області, яка поєднує мальовничі пейзажі, спокій та історичну спадщину. Сьогодні це тиха Бакотська затока на території Національного парку "Подільські Товтри", а колись тут було звичайне село, затоплене у 1980-х роках під час створення Дністровського водосховища.

Щодо походження назви села, існують дві основні версії. Одна пов'язує її з румунським словом "бакота", що означає "шматок" або "кусень", пише "Карпатіум". Інша версія стверджує, що назва походить від давньоруської мови і перекладається як "бажане" чи "чудове місце".

Найвідоміша точка – це оглядова Біла гора, звідки відкривається одна з найкрасивіших панорам України. Поруч знаходиться Бакотський скельний монастир, вирубаний у вапняковій скелі, який можна поєднати з прогулянкою до оглядового майданчика.

Бакота взимку / інстаграм bakota.saga

Яка історія Бакоти?

Колись село Бакота було центром Подністров'я та важливим духовним осередком. Монахи жили у печерах скельного монастиря, приймали подорожніх і молилися серед природних терас. У 20 столітті територію затопили під час будівництва Новодністровської ГЕС, а село пішло під воду. Через це Бакоту часто називають "українською Атлантидою".

Що цікавого подивитися?

Бакотський скельний монастир: печери, келії, каплиця та джерело. Місце духовне, тому важливо поводитися тихо.

печери, келії, каплиця та джерело. Місце духовне, тому важливо поводитися тихо. Біла гора: головний оглядовий майданчик із панорамою на затоку та Подільські Товтри.

головний оглядовий майданчик із панорамою на затоку та Подільські Товтри. Менш відомі точки: оглядові під Білою скелею, Зміїна бухта, пляж Теремки, мис Веприк.

Неймовірна Бакота: дивитись відео

Як дістатися до Бакоти?

Автомобілем: через Кам'янець-Подільський та Стару Ушицю до оглядових майданчиків і стежок. Дорога місцями вузька та з ямами.

через Кам'янець-Подільський та Стару Ушицю до оглядових майданчиків і стежок. Дорога місцями вузька та з ямами. Громадським транспортом: автобус або поїзд до Кам'янця, потім маршрутка до Старої Ушиці і останні 5 – 7 кілометрів пішки або попуткою.

автобус або поїзд до Кам'янця, потім маршрутка до Старої Ушиці і останні 5 – 7 кілометрів пішки або попуткою. Водний варіант: SUP-дошки, каяки або катери з сусідніх точок Дністра – відкриває Бакоту з іншого ракурсу.

Важливо: перевіряйте, що вказано саме Бакоту у Хмельницькій області, а не однойменну локацію в Тернопільській.

Де зупинитися і як відпочити?

Бакота підходить для кемпінгу та тихого відпочинку:

Зміїна бухта: спокійне місце з рівними платформами під намети.

спокійне місце з рівними платформами під намети. Під Білою скелею: близько до оглядового майданчика, зручний старт для ранкового трекінгу.

близько до оглядового майданчика, зручний старт для ранкового трекінгу. Пляж Теремки: піщана зона для купання, SUP і каяків.

піщана зона для купання, SUP і каяків. Стоянка "дауншифтерів": неформальна зона для коротких мандрівок.

Які ще неймовірні локації варто побачити взимку?