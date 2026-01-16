Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Lev_alex_od.

Яка локація у Буковелі є абсолютно безкоштовною?

Українська блогерка розповіла про секретну локацію у Буковелі, де можна безкоштовно зробити яскраві фото. На гостей чекає кава та стильні фотозони. Тут можна придбати різні атрибути на пам'ять або для катання, створити фотоколаж, зробити серію знімків (дві смуги по три фото), розмістити їх на спеціальних панелях і забрати наліпки на згадку.

Як виглядає локація: дивитись відео

Також відвідувачів зустрічає крижаний бар, де готують напої просто в льоду. Атмосфера доповнюється розвагами, катанням на "банані" та інтерактивними іграми. Дівчина зазначає, що коктейлі її приємно здивували. Більше актуальної інформації на офіційному сайті локації.

Важливо: вхід лише з 18 років!

Адреса розташування: біля 14-го підйомника, локація називається ZYN.

Де можна покататись на лижах?