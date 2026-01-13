Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Без натовпів і черг: де покататися на лижах у Європі без зайвого стресу

Як зупинка на деяких гірськолижних трасах Європи може обійтись вам у великий штраф?

Зупинка для селфі на схилах у Європі може коштувати до 500 євро штрафу. Пік сезону в Альпах означає, що траси переповнені, а місцева влада суворо дотримується правил безпеки, про які багато відпочивальників навіть не здогадуються.

Згідно з міжнародними правилами лижного спорту, забороняється зупинятися там, де це заважає іншим або створює небезпеку, особливо у вузьких місцях, на крутому схилі або за поворотами.

Катайтеся на лижах уважно / фото Canva

Найпоширеніша проблема – це коли лижники зупиняються для фотографій або коротких пауз у небезпечних зонах, не усвідомлюючи ризику. У Італії, Франції, Австрії та Швейцарії за такі порушення можна отримати штраф від 100 до 500 євро. У більш серйозних випадках абонементи можуть конфіскувати, а поліція залучатися до інциденту.

Подібна поведінка підвищує ризик зіткнень, особливо в умовах поганої видимості або на переповнених трасах. Це часто стосується сімей або груп, які зупиняються, щоб почекати один одного або перевірити телефон. Експерти радять зупинятися лише на видимих та безпечних ділянках, відведених для відпочинку, щоб уникнути аварій і штрафів.

Дивіться також Тут найдовший в Україні спуск: ще один курорт оголосив про відкриття лижного сезону

Також поважайте лижників, яких обганяєте, зазначає Vald'lsere. Кожен може обігнати іншого з будь-якого боку: зверху, знизу, зліва чи справа, але при цьому повинен залишити достатньо простору для того, щоб людина могла безпечно зробити будь-який рух, добровільний чи випадковий, так само як автомобіль залишає місце велосипедисту під час обгону.

Катайтеся уважно, обирайте безпечні зони для пауз і пам'ятайте, що навіть невелике рішення може мати серйозні наслідки на переповнених зимових трасах не лише для вас, а й інших туристів.

Де класно покататись на лижах?