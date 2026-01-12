Співзасновник і генеральний директор оператора гірськолижного відпочинку WeSki Йотам Ідам назвав 5 гірськолижних курортів, які наразі не є дуже популярними. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Де покататися на лижах у Європі, щоб не було довгих черг?

Кранська Гора, Словенія. Курорт розташований у мальовничій долині на тлі Юлійських Альп. Він є справжньою знахідкою для лижників, яким важливий спокій та свобода під час катання. Траси тут практично безлюдні, а тому ніщо не завадить катанню.

Кранська Гора підійде для початківців та сімей з дітьми, адже тут є багато пологих трас та чимало лижних шкіл. До того ж туристи можуть прогулятися довколишніми селами, де панує гостинна атмосфера.

Зеефельд, Австрія. Цей курорт розташований у самому центрі Тирольських Альп, недалеко від Інсбруку. Тут поєднуються спортивна спадщина і сучасна альпійська елегантність. У Зеефельді акцент у відпочинку є на оздоровленні, а тому цей курорт ідеально підійде для тих, хто хоче спокійної відпустки, а не тільки інтенсивного катання на лижах.



Мальовничий Зеефельд в Австрії / Фото susy kieffer

Щирк, Польща. Приблизно за 70 кілометрів від Кракова розташований гірськолижний курорт Щирк. Ідам називає його "нетрадиційним, але водночас дедалі привабливішим вибором для мандрівників, які шукають чогось незвичайного". Тут є доступні ціни на проживання і харчування, а тому можна спланувати бюджетну подорож.

Валь-Сені, Франція. Порівняно з сусідніми відомими курортами, Валь-Сені пропонує чудове співвідношення ціни та якості, а також значно спокійнішу атмосферу. Черги тут мінімальні, а краєвиди такі, що аж дух перехоплює. Розташований курорт біля підніжжя перевалу Мон-Сані.

Як зазначено на офіційному сайт Val-Cenis, денний скіпас тут коштує від 40 євро.



Оглядовий майданчик у Валь-Сені / Фото Eric RAGOT

Шампаньї-ан-Вануаз, Франція. Технічно Шампаньї-ан-Вануаз є частиною величезного гірськолижного курорту Парадіскі, але він відчувається як окремий світ. Тут значно менше лижників і спокійніша атмосфера.



Гори у Шампаньї-ан-Вануаз / Фото Bruno Bazatole

А де у Європі найвигідніші ціни на катання?

Раніше ми розповідали, що перше місце серед найбюджетніших гірськолижних курортів вже третій рік поспіль займає курорт Бардонекк'я в Італії. Тиждень катання на лижах тут обійдеться у 700 євро з людини. Також вигідні ціни є на курортах Боровець у Болгарії та Гейло у Норвегії. В українському Буковелі денний скіпас коштує 2 050 гривень.