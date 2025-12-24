Вартість гірськолижного відпочинку часто "кусається" через необхідність оплачувати проживання, доступ на траси та оренду спорядження. Однак нове дослідження показало, що катання на лижах може бути не таким дорогим, як здається. Де саме можна покататися на лижах бюджетно, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Ціни в Карпатах злетіли до небес: де недорого зустріти Різдво та Новий рік у горах

Де у Європі недорого покататися на лижах?

У дослідженні Post Office Travel Money та Crystal Ski Holidays проаналізували ціни на підйомники, лижне спорядження, навчання в інструкторів та харчування і сформували рейтинг найдоступніших гірськолижних курортів.

Перше місце у списку найвигідніших місць для гірськолижного відпочинку взимку вже третій рік поспіль займає італійський курорт Бардонекк'я, що розташований недалеко від кордону з Францією. Цілий тиждень катання на лижах тут обійдеться всього у 700 євро з людини.

На другому місці – Боровець у Болгарії, де за тиждень катання треба заплатити 780 євро. Як не дивно, але не сильно дорожче буде на норвезькому курорті Гейло. За даними дослідження, відпочинок тут обійдеться у близько 830 євро за тиждень.

Куди поїхати на лижі з дітьми?

У дослідженні також проаналізували, які гірськолижні курорти Європи найвигідніші для сімейного відпочинку. З'ясувалося, що з дітьми найкраще їхати у Passo Tonale в регіоні Трентіно в Італії. Все тому, що діти до 8 років можуть кататися на підйомниках безкоштовно, якщо батьки купили скіпаси для себе. Через це цей курорт називають найкращим та ідеальним вибором для сімей. Тиждень катання тут коштуватиме близько 2100 євро.

Цікаво! Для розуміння – за тиждень катання на лижах на австрійському курорі сім'ї з дітьми доведеться заплатити щонайменше 4750 євро.

На другому місці серед сімейних курортів – згадана раніше Бардонекк'я.

Які гірськолижні курорти Європи вважаються найкращими?

Популярний туристичний путівник Lonely Planet склав підбірку найкращих локацій у Європі, де можна покататися на лижах. У ній опинилися:

Сельва-ді-Валь-Гардена в італійських Доломітових Альпах;

Санкт-Антон-ам-Арльберг в Австрії;

Кран-Монтана у Швейцарії;

Боровець у Болгарії;

Церматт у Швейцарії;

Аворіаз у Франції.

Рекомендуємо Використання ШІ, відмова від соцмереж і попсових локацій: якими будуть подорожі у 2026 році

А де на лижах катаються ті, що не рахують гроші?

Раніше ми розповідали про 3 мальовничі європейські курорти, де здається, що потрапляєш у зовсім інший світ. Тут де не глянь панують неймовірні краєвиди, є цілі вулички з брендовими бутиками, а приватні джети приземляються і вилітають без перестанку. Саме на цих курортах взимку відпочивають найбагатші люди світу.