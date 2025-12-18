Однак у Карпатах є чимало місць, де все ще можна орендувати бюджетне житло для відпочинку в новорічний період. Щоб знайти вигідні пропозиції, 24 Канал проаналізував пропозиції на Booking.com, одному з найбільших у світі онлайн-сервісів для бронювання подорожей.

Куди бюджетно поїхати в Карпати на Різдво?

Криворівня на Івано-Франківщині відома тим, що саме тут можна стати учасником гуцульських святкувань на Різдво, які тривають аж до Водохреща. Найкращий час, щоб зануритися в атмосферу свята, – це період коляди, яка стартує саме на Різдво (25 грудня).

Охочі можуть зупинитися як у Криворівні, так і в селищі Верховина, що розташоване поряд. Попри те, що Різдво вже зовсім скоро, у цьому районі Карпат все ще є чимало пропозицій орендувати житло з цінами на будь-який гаманець.

Зокрема, вартість оренди житла на одну добу для двох стартує від 1 200, тоді як найвища ціна – 10 тисяч гривень.



Ціни на житло у Криворівні та Верховині / Скриншот із сайту Booking.com

Іншим популярним серед туристів місцем у Карпатах є Славське, де фактично не залишилося пропозицій з житлом на Новий рік. Однак у селищі на Львівщині можна зустріти Різдво.

Так, ніч з 24 на 25 грудня на двох обійдеться від 1 200 до 5 800 гривень залежно від типу бронювання.



Ціни на житло у селищі Славське / Скриншот із сайту Booking.com

Цікаво альтернативою, де зустріти Різдво, може бути Рахів, що в Закарпатській області. Одна з ключових особливостей полягає у тому, що це найвисокогірніше місто України. Туристів, які прибувають у місто, очікує мальовничий краєвид на гори.

Ціна в Рахові на житло в період Різдва чи не найнижчі в горах – від 550 до 2 500 гривень, хоча пропозиція дещо скромна, якщо порівнювати з Криворівнею чи Верховиною.



Вартість житла в Рахові на Різдво / Скриншот із сайту Booking.com

Куди поїхати в гори на Новий рік?

Якщо на Різдво ще можливо знайти бюджетне житло, то з Новим роком ситуація дещо складніше. По-перше, на популярних курортах, як-от Славське чи Буковель, практично не залишилося пропозицій. По-друге, пропозиції, які доступні, можуть вдарити по гаманцю через високий попит.

Альтернативою Славському чи Буковелю можуть бути селища Пилипець та Подобовець, що в Закарпатській області. Розташовані серед гір, вони пропонують бюджетне житло від 1 400 до 2 500 гривень.

Окремою перевагою Пилипця є те, що це ще й гірськолижний курорт, де можна покататися на лижах чи сноуборді. Окрім того, в цьому місці Новий рік можна зустріти без комендантської години.



Ціни на житло в Пилипці / Скриншот із сайту Booking.com

Туристам, які хочуть поринути у святкову атмосферу Нового року, слід розглянути для відпочинку курортне місто Яремче в Івано-Франківській області.

Перевагами цього місця є чарівна природа, гуцульська атмосфера та традиції, як у Криворівні, а також хороша інфраструктура й близькість до Буковеля.

У Яремче все ще можна знайти бюджетне житло на Новий рік: ціна на ніч для двох стартує від 1 600 гривень і сягає 8 000.



Ціна житла в Яремче / Скриншот із сайту Booking.com

Чим зайнятися у Буковелі?