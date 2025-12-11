Але не всіх цікавить скіпас, або тільки скіпас – адже ковзання на льоду саме по собі дуже цікаве.​ 24 Канал із посиланням на bukovel.com розповість про ціни на цю розвагу докладніше.

Скільки грошей брати для ковзанки на Буковелі?

Актуальні ціни на ковзанку опубліковані на офіційному сайті курорту та діють за сеанс тривалістю у 45 хвилин. Для дорослих вартість стартує від 200 гривень з власними ковзанами у денний час і зростає до 500 гривень у вечірній прайм-тайм із прокатом.

Щоб було простіше розібратися – усі базові квитки передбачають 45 хвилин перебування на льоду, тобто якщо потрібно довше, то доведеться купувати ще один сеанс. Але ціна різна у різний час дня та залежно від оренди ковзанів, а вони є двох категорій.

Для дітей до 12 років тариф нижчий. Це від 150 гривень за вхід із власними ковзанами до 300 гривень за сесію з прокатом у найпопулярніші години.​ Окремі гроші просять за додаткові послуги, як-от оренда навчальних "ведмедиків" чи "пінгвінів" – це 200 гривень за сеанс.

Також платні шкарпетки або камери схову – по 60 гривень. Є й тренерські заняття – індивідуальний урок обійдеться від 680 до 1300 гривень, залежно від формату та тривалості.​



Ціни на ковзанці у Буковелі / Скриншот з офіційного сайту курорту

Умовно, візит на ковзанку можна спланувати так: денна сесія з прокатом для дорослого – 400 гривень, для дитини – 250, плюс "ведмедик" та шкарпетки. У сумі сімейний вихід одного дорослого з дитиною обійдеться приблизно у 900 гривень.

На тлі вартості скіпасів це відносно доступна зимова розвага. Особливо якщо поєднати її з прогулянкою курортом і гарячим напоєм замість повного лижного дня.

Зверніть увагу: як зазначає "РБК-Україна", Буковель вважають найдорожчим гірськолижним курортом України. Особливо у високий сезон з 19 по 31 грудня та з 7 січня по 16 березня. Тож ураховуйте це та плануйте подорожі заздалегідь.

