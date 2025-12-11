Але не всіх цікавить скіпас, або тільки скіпас – адже ковзання на льоду саме по собі дуже цікаве. 24 Канал із посиланням на bukovel.com розповість про ціни на цю розвагу докладніше.
Дивіться також Не лижами єдиними: чим себе зайняти взимку у Буковелі
Скільки грошей брати для ковзанки на Буковелі?
Актуальні ціни на ковзанку опубліковані на офіційному сайті курорту та діють за сеанс тривалістю у 45 хвилин. Для дорослих вартість стартує від 200 гривень з власними ковзанами у денний час і зростає до 500 гривень у вечірній прайм-тайм із прокатом.
Щоб було простіше розібратися – усі базові квитки передбачають 45 хвилин перебування на льоду, тобто якщо потрібно довше, то доведеться купувати ще один сеанс. Але ціна різна у різний час дня та залежно від оренди ковзанів, а вони є двох категорій.
Ковзанка на Буковелі вдень: дивіться відео probuk
Для дітей до 12 років тариф нижчий. Це від 150 гривень за вхід із власними ковзанами до 300 гривень за сесію з прокатом у найпопулярніші години. Окремі гроші просять за додаткові послуги, як-от оренда навчальних "ведмедиків" чи "пінгвінів" – це 200 гривень за сеанс.
Також платні шкарпетки або камери схову – по 60 гривень. Є й тренерські заняття – індивідуальний урок обійдеться від 680 до 1300 гривень, залежно від формату та тривалості.
Ціни на ковзанці у Буковелі / Скриншот з офіційного сайту курорту
Умовно, візит на ковзанку можна спланувати так: денна сесія з прокатом для дорослого – 400 гривень, для дитини – 250, плюс "ведмедик" та шкарпетки. У сумі сімейний вихід одного дорослого з дитиною обійдеться приблизно у 900 гривень.
На тлі вартості скіпасів це відносно доступна зимова розвага. Особливо якщо поєднати її з прогулянкою курортом і гарячим напоєм замість повного лижного дня.
А от і вечірній вигляд буковельської ковзанки: дивіться відео luchetskii
Зверніть увагу: як зазначає "РБК-Україна", Буковель вважають найдорожчим гірськолижним курортом України. Особливо у високий сезон з 19 по 31 грудня та з 7 січня по 16 березня. Тож ураховуйте це та плануйте подорожі заздалегідь.
Які ще зимові магніти Заходу України варто відвідати просто зараз?
Драгобрат на Закарпатті. Це найвищий гірськолижний курорт України з трасами до 1700 метрів і тривалим сніговим сезоном. Завдяки розташуванню на полонині Свидовець його часто називають "зоною гарантованого снігу".
А ще не забуваймо про Яремче на Івано-Франківщині. Взимку тут особливо популярні прогулянки до водоспаду Пробій та дерев’яного ресторану "Гуцульщина", зведеного без жодного цвяха. До слова, зимові тури часто поєднують Яремче якраз із Буковелем.