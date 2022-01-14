Тож, якщо хочете поїхати на зимовий вікенд, але Буковель вже набрид, є чудова альтернатива – Драгобрат. Про це розповів Олександр Педан, ведучий Нового каналу, у своєму Інстаграмі.

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Я люблю фрірайдити – кататися поза трасами, по засніжених кучугурах десь у лісі. Одразу кажу, що ставлюся до цього дуже відповідально,

– розповідає Педан.

Він додав, що неодноразово проходив техніку лавинної безпеки, дотримується усіх правил, та катається з гідами, які знають, куди їхати, а куди не варто.



Педан розповів про Драгобрат – альтернативу Буковелю / Фото з інстаграму

Фрірайд, звісно, не для всіх. Тому Олександр Педан виділив декілька загальних плюсів Драгобрата.

Переваги відпочинку на Драгобраті

Висота

Драгобрат вважається найвисокогірнішим курортом України. Якщо в Буковелі висота 1 372 метри, то на Драгобраті – 1 707 метрів. Відповідно і температура там нижча, ніж на інших курортах.

Широкі траси

На таких безпечніше навчатися, тому що це не вузький коридор, де просто проносяться люди. Новачки їздять дуже великими, широкими дугами і заважають тим, хто вже катається швидше,

– зауважує Педан.

Тому, за його словами, на Драгобраті є де розігнатися.



Олександр Педан розповів про переваги Драгобрату / Фото з інстаграму

Ціни

Ще одним плюсом Драгобрату він вважає ціни. Курорт значно дешевший за Буковель у всьому – ціни на підіймачі, гідів і тренерів, житло.

Наприклад, Олександр Педан за три дні у готелі в індійському стилі з дворазовим харчуванням заплатив близько 1 900 гривень.

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Розвиток

Я побачив зовсім інший Драгобрат, де з'являються цікаві й унікальні місця. Відвідав дуже класні чани, наприклад, у готелі "Оселя". Там була сауна, чан з видом на гори,

– розповів блогер.

Орієнтовна ціна за компанію – 700 гривень, а сауна – близько 400 гривень за годину.



Педан поділився цікавою локацією для відпочинку на Драгобраті / Фото з інстаграму

Найголовнішим мінусом курорту, на думку Педана, є дорога. Оскільки на Драгобрат треба добиратися через Ясіня, доводиться лишати свою машину в якійсь хаті, пересідати на УАЗ, і тоді вас везуть на гору півтори години.

Зверніть увагу! Стоянка не безплатна – десь 50 гривень на добу, а добирання на гору – близько 200 гривень з людини.

Попри це, Олександр Педан рекомендує провести зимовий вікенд на Драгобраті та позайматися гірськими видами спорту.