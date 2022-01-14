Итак, если хотите поехать на зимний уик-энд, но Буковель уже надоел, есть отличная альтернатива – Драгобрат. Об этом рассказал Александр Педан, ведущий Нового канала, в своем Инстаграме.

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Я люблю фрирайдить – кататься вне трасс, по заснеженным сугробам где-то в лесу. Сразу говорю, что отношусь к этому очень ответственно,

– рассказывает Педан.

Он добавил, что неоднократно проходил технику лавинной безопасности, соблюдает все правила, и катается с гидами, которые знают, куда ехать, а куда не стоит.



Педан рассказал о Драгобрате – альтернативе Буковеля / Фото из инстаграма

Фрирайд, конечно, не для всех. Потому Александр Педан выделил несколько общих плюсов Драгобрата.

Преимущества отдыха на Драгобрате

Высота

Драгобрат считается самым высокогорным курортом Украины. Если в Буковеле высота 1 372 метра, то на Драгобрате – 1 707 метров. Соответственно, и температура там ниже, чем на других курортах.

Широкие трассы

На таких безопаснее учиться, потому что это не узкий коридор, где просто проносятся люди. Новички ездят очень большими, широкими дугами и мешают тем, кто уже катается быстрее,

– замечает Педан.

Поэтому, по его словам, на Драгобрате есть где разогнаться.



Александр Педан рассказал о преимуществах Драгобрата / Фото из инстаграма

Цены

Еще одним плюсом Драгобрата он считает цены. Курорт значительно дешевле Буковеля во всем – цены на подъемники, гидов и тренеров, жилье.

К примеру, Александр Педан за три дня в отеле в индийском стиле с двухразовым питанием заплатил около 1 900 гривен.

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Развитие

Я увидел совсем другой Драгобрат, где появляются интересные и уникальные места. Посетил очень классные чаны, например, в гостинице "Оселя". Там была сауна, чан с видом на горы,

– рассказал блоггер.

Ориентировочная цена за компанию – 700 гривен, а сауна – около 400 гривен в час.



Педан поделился интересной локацией для отдыха на Драгобрате / Фото из инстаграма

Самым главным минусом курорта, по мнению Педана, является дорога. Поскольку на Драгобрат нужно добираться через Ясиня, приходится оставлять свою машину в какой-то избе, пересаживаться на УАЗ, и тогда вас везут на гору полтора часа.

Обратите внимание! Стоянка не бесплатная – где-то 50 гривен в сутки, а поездка на гору – около 200 гривен с человека.

Несмотря на это, Александр Педан рекомендует провести зимний уик-энд на Драгобрате и позаниматься горными видами спорта.