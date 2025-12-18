200 000 гривень за 2 ночі: що входить у найдорожче святкування Нового року у Буковелі

Корисна для вас тема? Залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Booking.com.

Скільки коштує святкувати Новий рік 2026 у Буковелі?

Орієнтовна картина витрат на святкування Нового року в Буковелі формується залежно від рівня комфорту та послуг. Бюджетні варіанти включають проживання в селах поблизу курорту, таких як Яблуниця, Лазещина, Татарів чи Яремче, де номери коштують приблизно від 1 170 гривень до 9 000 гривень за двох за ніч без святкової програми.

Найдорожчий номер у Буковелі / скріншот Booking.com

Туристичні пакети економ-класу з трансфером і частково включеним харчуванням стартують від 6 650 гривні за тур. Середній рівень передбачає комфортне проживання в самому Буковелі з сніданками і трансфером, де ціни можуть коливатися від 17 000 до 27 000 гривень, а тури зі схожим сервісом коштують приблизно 19 450 гривень за тур.

Преміум-пакети з банкетами, SPA, шоу-програмами та харчуванням на 3 – 6 ночей починаються від 36 000 гривень і можуть сягати понад 58 000 гривень.

Дивіться також Не лижами єдиними: чим себе зайняти взимку у Буковелі

Якщо ви прагнете справжнього люксу, варто обрати президентський люкс відомого готелю Radisson Blu Resort. Поселення для українців стартує від 81 154 гривні, а вартість проживання за одну добу може сягати 100 000 гривень.

Як виглядає найдорожчий готель у Буковелі / фото Radisson Blu Resort

І варто зауважити, що на Новий рік забронювати номер на одну ніч не можна, лише від 2 – 3, тому загальна сума вийде від 200 000 гривень. Президентський люкс включає три спальні, велику вітальню з вишуканим інтер'єром і каміном, кімнату для перемовин та мінікухню. Всередині також розташовані сауна, гідромасажна ванна і тераса.

Де можна святкувати Новий рік 2026?