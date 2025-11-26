Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Trafalgar.
Де найкраще святкувати Новий рік біля моря?
Святкування Нового року на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро вважається одним із найкращих варіантів для зустрічі свята біля моря. Тут святкова ніч минає під ритми самби, сяйво феєрверків і традиційний білий одяг, що символізує удачу.
Щороку на узбережжі збирається близько двох мільйонів людей. Бразильське святкування Réveillon поєднує релігійні, культурні та містичні традиції: місцеві жителі приносять дари Леманджі, богині моря, спускаючи у хвилі маленькі плетені човники з подарунками.
Новий рік на пляжі Копакабана / фото Габріеля Монтейра
На новорічну ніч 2025 – 2026 років на Копакабані запланована масштабна програма святкування. Головна сцена біля палацу Copacabana задаватиме атмосферу вечора: ритм ночі створюватиме всесвітньо відомий діджей Alok, а до нього приєднаються легенди бразильської музики – Гілберто Жіл із запрошеним гостем та Жуан Гомес.
Яка атмосфера святкування / інстаграм helzzzrich
Після феєрверків небо над Ріо засяє шоу з понад 1100 дронів, створеним спеціально для цієї новорічної ночі. Як пише TripAdvisor, головна подія – це феєрверки, завдяки яким Копакабана стала всесвітньо відомою. Протягом дванадцяти хвилин над океаном вибухатимуть ідеально синхронізовані світлові залпи, що відбиватимуться у хвилях.
Копакабана традиційно залишається одним із найкращих місць для зустрічі Нового року. Пляж перетворюється на величезну святкову арену, де мільйони людей у білому святкують, танцюють і дотримуються унікальних бразильських ритуалів: від підношень морю до сімейних традицій удачі.
Де святкувати Новий рік в Україні?
Ми вже якось розповідали про святкування Нового року у Карпатах. У статті ви дізнаєтесь багато корисної інформації, а саме: в яких регіонах краще святкувати, які їх переваги серед інших та головне – середня ціна за ніч.
Наприклад, Славське – одне із затишних місць для зустрічі Нового року в Карпатах. Це чудовий варіант як для активних туристів, так і для тих, хто прагне спокійного відпочинку з родиною. Або ж Верховина – одне з найкращих місць для спокійного святкування Нового року. Серед її переваг велика кількість культурних локацій.