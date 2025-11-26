Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Trafalgar.

Дивіться також Ці три країни ідеально підійдуть для святкування Нового року на морі

Де найкраще святкувати Новий рік біля моря?

Святкування Нового року на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро вважається одним із найкращих варіантів для зустрічі свята біля моря. Тут святкова ніч минає під ритми самби, сяйво феєрверків і традиційний білий одяг, що символізує удачу.

Щороку на узбережжі збирається близько двох мільйонів людей. Бразильське святкування Réveillon поєднує релігійні, культурні та містичні традиції: місцеві жителі приносять дари Леманджі, богині моря, спускаючи у хвилі маленькі плетені човники з подарунками.

Новий рік на пляжі Копакабана / фото Габріеля Монтейра

На новорічну ніч 2025 – 2026 років на Копакабані запланована масштабна програма святкування. Головна сцена біля палацу Copacabana задаватиме атмосферу вечора: ритм ночі створюватиме всесвітньо відомий діджей Alok, а до нього приєднаються легенди бразильської музики – Гілберто Жіл із запрошеним гостем та Жуан Гомес.

Яка атмосфера святкування / інстаграм helzzzrich

Після феєрверків небо над Ріо засяє шоу з понад 1100 дронів, створеним спеціально для цієї новорічної ночі. Як пише TripAdvisor, головна подія – це феєрверки, завдяки яким Копакабана стала всесвітньо відомою. Протягом дванадцяти хвилин над океаном вибухатимуть ідеально синхронізовані світлові залпи, що відбиватимуться у хвилях.

Дивіться також Забудьте про Майорку і Тенерифе: куди полетіти на відпочинок замість популярних курортів

Копакабана традиційно залишається одним із найкращих місць для зустрічі Нового року. Пляж перетворюється на величезну святкову арену, де мільйони людей у білому святкують, танцюють і дотримуються унікальних бразильських ритуалів: від підношень морю до сімейних традицій удачі.

Де святкувати Новий рік в Україні?