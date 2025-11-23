Йдеться про Агадір, який розташований у південному прибережному регіоні Марокко, приблизно за 250 кілометрів від більш популярного Марракеша. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати в Марокко?

Чимало мандрівників не чули про Агадір, однак він може стати чудовою альтернативою Іспанії чи Португалії, куди прибуває чимало туристів.

Марракеш, ймовірно, є найпопулярнішим місцем, яке спадає на думку, коли йдеться про поїздку до Марокко. Це величезне місто має чим зацікавити: від базарів, де вирує життя, до прогулянок на верблюдах пустелею та розкішних готелів.

Однак Агадір є більш спокійним і невимушеним містом, що робить його ідеальним для сонячного відпочинку з просторими пляжами та чудовою погодою. В Агадірі є чудові курортні готелі, де можна по-справжньому відпочити від усього, а також безліч туристичних атракцій, які не дадуть нудьгувати.

Серед найпопулярніших атракцій – долина Hidden Atlas Mountains Valley, ринок Souk El Had d'Agadir, парк розваг Crocoparc і жвава набережна.



Агадір / Фото Daniel D

Хоча тут є чудовий пляж, мандрівників також чекає безліч готелів з басейнами, які ідеально підходять для відпочинку.

Плануючи поїздку в Агадір, важливо враховувати погоду в Марокко. Оскільки країна розташована в Північній Африці, тут може бути дуже спекотно. В Агадірі температура іноді може перевищувати 40 градусів тепла.

Тому, найкраще відправитися у поїздку навесні або восени, коли ще тепло, але не надто спекотно.

Зверніть увагу! Як йдеться на сайті МЗС, в'їзд до Марокко для громадян України візовий. Оформити візу по прибуттю наразі неможливо, тому документи потрібно подавати заздалегідь.

