Аналітичний журнал Which? зібрав дані, щоб визначити найкращі місця для відвідування у 2026 році. Серед них є це чарівне приморське містечко Будва, яке складає серйозну конкуренцію популярним курортам Хорватії, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати на відпочинок у 2026 році?

Міста Будва й Бар розташовані на відстані години їзди одне від одного й Кейт Пасола, старша авторка журналу, рекомендує відвідати обидва під час подорожі Чорногорією.

Бар – це місто з більш промисловим характером, а в Будві, з її пляжами та бурхливим нічним життям, можна відчути атмосферу відпустки.

"Проїдьте трохи далі вздовж узбережжя від шалених натовпів Дубровника, і ви знайдете балканську спокійність: бірюзові води та теракотові дахи "Будванської рив'єри в Чорногорії", – каже експертка.



Будва / Фото Pexels

Вона також зазначила, що ці напрямки значно дешевші, ніж Хорватія. Окрім того, поблизу міст є дикі пляжі, де менше людей і нижчі ціни, однак до них треба добиратися автобусом.

У Будві є кілька цікавих речей, якими можна зайнятися під час відпустки. Серед них – Altstadt, історичне старе місто Будви, де варто помилуватися прибережними пейзажами.

Серед інших визначних пам'яток – пляж Могрен, захований між зеленими скелями, що дарує справжнє відчуття спокою та втечі від буденності. Міські стіни Будви варто відвідати всім, хто цікавиться історією, а пляж Роял – ще одне прекрасне місце, де можна відпочити від суєти сучасного життя.

Як пише Lonely Planet, найкращий час, щоб відвідати Чорногорію – це травень, коли все вже працює, погода ідеальна для пляжів і прогулянок, а натовпів та високих цін ще немає. Також вигідно вирушати у жовтні: пляжний сезон ще триває, але туристів уже значно менше, ціни падають, а погода дозволяє купатися й насолоджуватися красою без літньої метушні.

