Як пише видання Express, ця столиця – Брюссель, яка є найкращим місцем для відвідування у Європі у 2026 році, повідомляє 24 Канал. Багато визначних пам'яток розташовані в межах пішої доступності, зокрема безліч колоритних магазинів, вишуканих таверн, чудових міжнародних і місцевих ресторанів.

Що подивитися у Брюсселі?

Попри свій старовинний шарм, Брюссель є важливим економічним центром Європи і домівкою для багатьох міжнародних компаній, а також штаб-квартирою ЄС і НАТО. Хоча Брюссель – це центр фінансів, бізнесу, міжнародної торгівлі та дипломатії, але туризм також є важливою частиною економіки міста.

Це відносно компактне місто, яке можна легко обійти пішки й відразу дістатися до багатьох районів та його головних визначних пам'яток.

Передусім столиця Бельгії відома своєю 400-річною статуєю маленького хлопчика (Maneken Pis), який пісяє у фонтан. Окрім того, місто відоме своїм переможним квартетом: шоколадом, пивом, вафлями та картоплею фрі.



Брюссель / Фото Pexels

Як пише Lonely Planet, Брюссель є мультикультурним до самої своєї суті. Для романтиків місто може похвалитися безліччю винних барів зі свічками, що ховаються у вулицях у стилі ар-нуво.

Цікаво, що десять років тому автомобілі були заборонені в найцентральнішому районі міста, Брюссель 1000. Це зробило історичну площу міста Гран-Плас центром для пішоходів та безпечним і цікавим місцем для прогулянок.

З одного боку, імпозантна ратуша символізує владу місцевого уряду, а зараз відвідувачі можуть піднятися на вершину її вежі. З іншого боку – колишній хлібний ринок, який став Королівським будинком, що символізує могутність монархії.



Брюссель / Фото Pexels

Варто також відвідати квартал Danseart, зокрема прогулятися вуличкою Rue de la Cigogne з її 70-метровою бузковою гліцинією, веселими прапорцями та старовинними будинками 17 століття.

Любителі мистецтва також мають з чого вибирати. Окрім Музею старих майстрів, колекція мистецтва Vanhaerents займає чотири поверхи і містить найцікавіші та найсуперечливіші твори мистецтва світу. Вона відкрита лише один день на місяць.

Любителям вінтажу сподобається ринок Jeu de Balle fela в мистецькому районі Мароль, який описують як "весела барахолка".

Куди поїхати у 2026 році?