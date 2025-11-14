Прибережне місто Вестон-сьюпер-Мер стало популярним місцем, яке приваблює відвідувачів своїми колоритними набережними та атракціонами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Тропічний рай з кришталевою чистою водою: мандрівник розкрив секретне місце на Мальдівах

Чим особливе приморське місто у Британії?

Компанія Flixbus проаналізувала дані про бронювання та прогнозувала інтерес до пошуку та визнала місто найпопулярнішим напрямком на 2026 рік. У компанії пояснюють відродження інтересу до вікторіанського приморського містечка його "ностальгією та новизною".

Вестон-сьюпер-Мер може похвалитися ретро-чарівністю та великим піщаним пляжем, де можна знайти класичні приморські атракціони.

Grand Pier – ще одне популярне місце, яке рясніє ігровими автоматами, атракціонами та традиційними приморськими ласощами. Ті, хто хоче зануритися в місцеву історію, можуть відвідати музей Вестона та вертольотів.

Курорт був заснований у 18 столітті і, попри свою популярність протягом десятиліть, у 2023 році був названий одним з найгірших приморських міст країни за версією Which?, пише The Sun.



Вестон-сьюпер-Мер / Фото Alamy

На початку 2025 року було оголошено, що занедбані райони приморського міста отримають фінансування протягом наступних десяти років, щоб допомогти покращити стан місцевості.

За даними The Weston Mercury, у межах проєкту Pride of Place вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно 2 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділятися на такі райони, як Oldmixon, Bournville і Coronation Estates.

Вестон-сьюпер-Мер на карті

Ба більше, готель Wetherspoons у Вестон-сьюпер-Мері нещодавно був названий одним з найкращих пабів країни. Готель Cabot Court, що може похвалитися прекрасним розташуванням на березі моря, увійшов до рейтингу CAMRA Good Beer Guide.

Куди поїхати в Британії?