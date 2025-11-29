На вулицях спокійного і невеликого Болтона можна помітити зірок світового масштабу. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

Які фільми знімали у Болтоні?

До середини 19 століття Болтон був відомий як центр текстильної промисловості, особливо бавовняної. Колись тут навіть працювало понад 200 фабрик. Однак згодом усе змінилося і сьогодні Болтон став місцем для зйомок. Тут знімали популярні серіали "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі, "Твоя перша остання брехня" від Netflix, "Щаслива долина" та інші.

Це принесло Болтону не лише зірковість, а й гроші – понад 1 мільйон фунтів стерлінгів до місцевого бюджету.

У "Гострих картузах" часто можна було побачити вигнутий бульвар Ле-Ман у Болтоні, на якому розташовані Музей та архів Болтона. Цікаво, що у серіалі це місце зображали, як одну з вулиць Лондона. Кожен режисер знаходив свій куточок у Болтоні, який ставав ідеальним тлом до подій у стрічці.

Що робити у Болтоні?

Visit Manchester радить насолодитися культурою у Болтоні – тут є 6 театрів, Альберт-хол, який є ключовою частиною культурного життя вже понад століття, Вікторія-хол тощо.

Також варто відвідати площу Вікторії і парк Квівз, де відбуваються головні події міста.

У Болтоні працює паб Ye Olde Man & Scythe, який був заснований ще у 1251 році. Сьогодні він є одним з найстаріших пабів Великої Британії.

Навколо міста є мальовнича природа, тож варто дослідити його околиці.



Ратуша у Болтоні / Фото Depositphotos

Усього за 6 годин їзди від кордону України розташоване унікальне місто – Брашов у Румунії. Якщо у Болтоні панує традиційна англійська атмосфера, то у Брашові – містична й готична. Тут знімали популярний серіал "Венздей", фільм "Холодна гора" з Ніколь Кідман та Джудом Лоу та інші.

Та головною причиною, чому Брашов порівнюють зі славетним районом у Лос-Анджелесі, є величезні літери, які складаються у слово BRASOV і стоять на пагорбі – все, як в справжньому Голлівуді.